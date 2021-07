L’estate è ormai sbocciata e il nostro guardaroba richiede abiti leggeri, svolazzanti e super romantici per un’estate dal sapore vintage e indimenticabile. Così, abbiamo selezionato per voi cinque vestiti in sconto su Mango, per abbracciare l’estate con una inedita e ritrovata libertà!

I vestiti più belli in saldo da Mango

Dal modello scampanato con motivo paisley, al romanticismo del ricamo svizzero, fino alle stampe floreali che ricordano la Provenza, ecco alcuni degli abiti più belli da non lasciarsi sfuggire sul sito di Mango.

Abito paisley volants

Realizzato in 100% cotone, questo abito scampanato vanta un affascinante motivo paisley sulle tonalità del blu, che richiama i colori cangianti del mare d’estate. Il tocco romantico? La chiusura con nodo sulla schiena per un ritorno nostalgico ad altri tempi!

Foto Mango

Vestito volant texture

Con l’arrivo dell’estate, tornano le stampe floreali. Leggero, svolazzante e dal sapore vintage, questo abito con fiorellini di campo ci trasporta nelle atmosfere senza tempo di un’estate in campagna.

Foto Mango

Vestito quadri vichy

Questo vestito di Mango coniuga perfettamente la semplicità delle forme all’eleganza del motivo quadrettato, dando vita a un abito raffinato e facile da indossare, ideale per una passeggiata in città o un aperitivo con le amiche.

Foto Mango

Vestito cotone ricamo svizzero

Impossibile non innamorarsi di questo abito super romantico con tanto di ricamo svizzero e fiocco sulla schiena! In super sconto sul sito di Mango, questo abito ci fa volare in vacanza.

Foto Mango

Vestito Mango con stampa a fiori

Il tessuto morbido, la stampa a fiori e la chiusura a portafoglio fanno di questo abito un perfetto inno all’estate. Estremamente versatile, questo vestito si presta alla perfezione a occasioni più o meno informali, da una cena a lume di candela a un giro di shopping con le amiche.