Saldi Zara 2022: i capi must-have da comprare

Il due luglio sono iniziati i saldi estivi in tutte le regioni d’Italia… o quasi: alcuni fortunati hanno avuto il privilegio di fare acquisti scontati già da qualche giorno prima. Ma ormai siamo alla seconda settimana di luglio e quel che è passato è passato. Pertanto pensiamo agli acquisti, perché si parla di saldi estivi Zara! Il brand di fast fashion spagnolo è infatti uno dei più amati dai fashion addicted, quello che ci regala proposte sempre al passo con le tendenze moda estate lanciate in passerella. Ecco quindi 3 capi imperdibili da procurarci con i saldi estivi Zara!

Foto Instagram | @zara

I fantastici 3 dei saldi estivi Zara

Come non pensare a un blazer appena ci si presenta davanti l’occasione dei saldi estivi Zara? La giacca è infatti un capo evergreen, da usare sia durante una serata estiva un po’ più fresca, sia durante le mezze stagioni che in inverno (sotto al giusto cappotto). In particolare, Zara propone un blazer fucsia morbido tra le scelte in saldo. E considerando che il blazer fucsia è uno dei più cool e richiesti della stagione, l’affare è proprio ottimo!

Foto Zara

Dal blazer alle calzature. Tra le proposte messe a disposizione da Zara per i saldi estivi abbiamo scovato un sandalo modello mule tempestato di strass, in raso viola. Ricapitolando, una sola scarpa racchiude ben 3 caratteristiche fondamentali da cercare in un paio di calzature alla moda: il modello a ciabatta con tacco sottile, le mini frange gioiello e il viola, colore Pantone 2022.

Foto Zara

Concludiamo le nostre proposte acquisti per i saldi estivi Zara con un abito-gilet strutturato pericolosamente simile ai modelli presentati in passerella all’ultima sfilata Chanel autunno inverno 2022-2023 di Parigi. Si tratta di un abito azzurro cielo da indossare sia di giorno che alla sera, doppiopetto e con bottoni gioiello dorati.

Foto Zara

La scelta perfetta per mettere in risalto la sfumatura ambrata dell’abbronzatura, proprio come ci insegnano le regole degli abbinamenti cromatici complementari!