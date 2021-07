Il bianco è da sempre il colore associato alla purezza. In ambito moda, la tendenza bianco è considerata essenza di minimalismo e raffinatezza. Il colore delle spose, il colore adatto all’estate, il colore che fa risaltare tutte le sfumature che gli si mettono a contrasto. Il colore non colore. Come il nero, infatti, il bianco è considerato un non colore e deriva dalla sovrapposizione di tutto lo spettro cromatico tipico dell’arcobaleno. Per il 2021, il bianco è piaciuto tantissimo ai designer, che lo hanno fatto sfilare in passerella in look total white, abbinamenti bianco e nuance pastello o brillanti… per farle risaltare ancora di più.

Foto H&M

Lo stile total white

Tra le tendenze moda degli ultimi mesi figurano senza dubbio gli outfit e i look caratterizzati dall’accostamento di capi ton sur ton. Il bianco non è da meno, anzi, spesso questo colore viene declinato in versione avorio, panna o bianco candido per dar vita a look femminili e raffinati dal gusto nord europeo.

Foto Mango

Tendenza bianco: i capi d’abbigliamento

Tra i capi di abbigliamento bianchi da prediligere vi sono sicuramente i vestiti. Corti, lunghi o midi, gli abiti bianchi sono adatti sia alle giovanissime che alle meno giovani. Pensiamo ad esempio ai capi crochet: bianco e uncinetto, infatti, creano una combinazione che va particolarmente d’accordo.

Foto Getty Images | Christian Vierig

In alternativa ai capi in filo il bianco è la scelta prediletta anche per i vestiti in pizzo sangallo o in cotone intagliato. Anche i pantaloni a palazzo a vita alta o i bermuda sono capi di tendenza, da abbinare a blazer dai colori brillanti come il verde neon il fucsia.

Foto Getting Images | Pietro S. D’Aprano

Per look dal tocco sportivo si può optare per completini con shorts in filo ispirati ai modelli firmati Jacquemus. H&M, ad esempio, punta su look total white coordinati con shorts e polo con colletto

Foto H&M

Accessori bianchi: scarpe e borse

La tendenza bianco [ declinata anche nelle vesti di infiniti accessori. Tra questi borse e calzature dal gusto anni ’90 vanno per la maggiore. Qualche esempio sono le scarpe a infradito con mini tacco e le borse modello baguette.

Foto Prada

Foto Zalando

Brand del calibro di Gucci, Prada o Bottega Veneta, infatti, hanno proposto in passerella modelli di accessori in bianco che sono poi stati ripresi anche dai brand low cost come ASOS, Stradivarius, Zara, H&M e tanti altri.

Foto Bottega Veneta

Foto ASOS

Gli accessori bianchi si abbinano perfettamente a tutti i tipi di look, soprattutto a quelli da giorno. L’abbinamento bianco-beige, ad esempio, è sofisticato e in linea con le tendenze moda estate 2021.

Foto Gucci