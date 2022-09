Dua Lipa e il ritono del bustino in pelle: 3 modi per indossarlo

La moda cambia continuamente, e quello che ieri era un indumento intimo è diventato un simbolo di stile da esporre. Una vera e propria rivoluzione culturale, che molte vip sfoggiano in mille modi. Si tratta del bustino: stretto, sagomato e assolutamente in bella vista. Indossato come una maglietta con sotto un pantalone, ma anche sopra una camicia o sopra una maglia attillata a collo alto. Tantissime le celebrity che usano il corsetto, da Dua Lipa a Bella Hadid, non rinunciano a questo stile neanche le bellissime Kardashian. Il fascino del corsetto, dunque, è tornato a far breccia nei cuori di stilisti, star e influencer.

Bustino e pantalone

Foto Pinterest

Per un look audace, e decisamente appariscente si può optare per un corsetto da sfoggiare solo e rigorosamente senza reggiseno. L’allacciatura può essere frontale ma anche posteriore, da abbinare con pantaloni morbidi e leggermente oversize.

Ma non solo, si può anche scegliere un look più aggressivo e meno sportivo e quindi scegliere pantaloni in pelle e anfibi, o anche pantaloni aderenti bianchi ed eleganti per serate importanti.

Il bustino sopra la camicia

Foto Pinterest

Tra le varianti del bustino c’è la possibilità di indossarlo anche sopra la camicia, creando un effetto layering casual chic. E’ decisamente un look scelto per occasioni più eleganti o comunque per situazioni più formali, anche semplicemente per il lavoro. Il binomio corsetto camicia regala decisamente un tocco chic. Si può abbinare sia a pantaloni sportivi come jeans, ma anche pantaloni neri di pelle. Non è da escludere la gonna, morbida o stretta in base alle occasioni.

Il bustino sopra una maglia attillata a collo alto

Foto Pinterest

Indossare il bustino sopra una maglia a collo alto è senza dubbio la scelta più elegante. L’unione di questo capi esalta la figura e slancia. Perfetto da abbinare con dei pantaloni attillati ma anche con gonne fascianti, per una perfetta serata romantica.