Il corsetto Ã¨ il top dell'abbinamento per la primavera estate 2022

È dai tempi di Moulin Rouge! che il corsetto è entrato nei nostri cuori volteggiando come la splendida Satine di Nicole Kidman, ma Bridgerton ci ha dimostrato che no, non possiamo più resistere al suo fascino. La seconda stagione è un susseguirsi di sguardi rubati e sospiri proibiti e questi ultimi, in particolare, sono evidenti anche grazie ai bustier strettissimi delle protagoniste, nascosti ma sempre in bella vista.

È passato tanto tempo, ci siamo liberate dalla sua costrizione, però siamo ancora attratte dal suo fascino, tanto da renderlo protagonista del nostro look: basta guardare le star e le influencer!

Anche se la moda della primavera-estate 2022 lo vuole casual, il corsetto sarà sempre il simbolo sexy per eccellenza delle donne.

Il rovesciamento dell’intimo: il corsetto ora diventa un top

Già la nuova collezione di Stradivarius ispirata a Bridgerton lo aveva accennato, ma i look migliori del Coachella 2022 lo ha confermato: il bustier è il capo della primavera!

La sua natura versatile e glamour lo rende perfetto da indossare su jeans mommy o baggy, ma anche su pantaloni a vita bassa che ne lasciano intravedere i ricami.

Zara lo ha rilanciato nelle atmosfere gotico vittoriane del suo Studio Collection, ma va alla grande anche anche nei look fantasia floreale, magari abbinato a una gonna midi e sneakers colorate.

Paladino dei contrasti e compagno dell’abbigliamento sexy allo stesso tempo, il corsetto sprigiona tutta la sua anima rock se indossato con collana choker, shorts e boots in pelle.

Insomma, che aspettate a comprare un top bustier per ogni mood e sbizzarrirvi nel lasciare di stucco le signore perbene del vicinato?