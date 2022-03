Bridgerton mania: la nuova collezione Stradivarius è top!

Shonda Rimes colpisce ancora e influenza non solo la nostra vita sentimentale (alzi la mano chi ancora si deve riprendere da Grey’s Anatomy) ma anche l’abbigliamento. La nuova collezione di Stradivarius, infatti, prende ispirazione proprio da l’ultima grande serie tv di Shondaland: Bridgerton!

Uno stile che richiama la moda ottocentesca floreale e super primaverile fatta di corsetti, t-shirt bianche e colori pastello che non vediamo l’ora di indossare.

Un’esplosione di femminilità e pattern floreali

Bridgerton at Stradivarius è il nome della capsule collection inspirata all’universo floreale delle magnifiche scene della serie tv del momento: impazziamo per le stampe che richiamano le principali tendenze della primavera.

Stampe floreali, colori pastello e verde lime sono le tonalità che aggiungono romanticismo e sensualità ai capi della collezione. Il pezzo forte sarà il corsetto insieme a pantaloni wide-leg, minidress e maniche a sbuffo.

Se anche voi amate alla follia i vestiti indossati nei balli di gala di Bridgerton e vorreste tantissimo fasciarvi la vita come le dame dell’ottocento per mettere in risalto il décolléte, o se bramate i gioielli e gli accessori più cool della serie…beh questa è la collezione che fa per voi!

Foto Stradivarius

La collezione è già disponibile dal 25 marzo in store selezionati e online, ma per poter acquistare in libertà tutti i meravigliosi capi di questa capsule bisognerà attendere il 4 aprile e il “libera tutti” negli store.