Coachella is back! I look più belli del primo weekend

Dalla California con furore, il festival più glamour, quello che detta le regole della moda dell’estate, è tornato! Stiamo parlando del Coachella Valley Music and Arts Festival dove influencer e fashion icon di tutto il mondo si sono incontrate nella sfilata a cielo aperto più cool di tutte.

Dopo lo stop forzato, causa pandemia of course, ecco che finalmente possiamo osservare con adorazione i look più strepitosi e prendere appunti per l’estate anche in fatto di beauty look Coachella style!

Uno slalom tra le tendenze che sprigionano bohémien vibes

Sarebbe un festival di musica, ma noi sappiamo bene che il Coachella è prima di tutto una passerella alternativa a quelle tradizionali, per questo lo amiamo alla follia. Sullo sfondo della ruota panoramica più famosa della California vediamo sfilare i look più belli della primavera-estate 2022.

In primis quelli sfoggiati dalla neo-mamma super fashion Paola Turani, che ha scelto tre outfit meravigliosi. Filo conduttore? Lo stile post Seventies da figlia dei fiori glam sottolineato dalle hair braids e un make up super colorato. Il suo vestito crochet con colori sfumati firmato The Attico è una chicca insuperabile.

Anche Alessandra Ambrosio punta sull’uncinetto – che quindi sarà imperdibile nei nostri look estivi, siete avvertite! – con una jumpsuit bianca e tantissimi accessori pop color come la borsa dai colori accesi in puro mood Coachella.

E per finire in bellezza, una Leonie Hanne in abito patchwork che non lascia nulla all’immaginazione ma che, ovviamente, non può che essere perfetto per l’occasione. Direttamente dalla collezione primavera-estate di GCDS è in perfetto stile Coachella e abbinato alle tante collane choker e agli stivaletti texani non può che farci innamorare.