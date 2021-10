Che il tempo non sia lineare è ormai cosa risaputa e non serve scomodare la filosofia, Nietsche o l’eterno ritorno dell’uguale per capirlo: basta seguire la moda! Ebbene sì, gli stivaletti texani sono tornati (di nuovo!) e questa volta sono i Social a decretarlo, nello specifico Tik Tok, la piattaforma giovane per eccellenza. Gen Z e Millennials hanno deciso che l’autunno 2021 sarà pieno delle rodeo vibes e l’hashtag #cowboyboots ha già più di 125 mila visualizzazioni.

In realtà bastava essere attente durante l’estate e alle prime sfilate di moda: chi non ha notato che i look viravano sempre più verso uno streetstyle country? Sotto gli shorts, con un outfit oversize, con jeans skinny o una gonna con spacco profondo…gli stivaletti texani sono la quintessenza della versatilità e adatti a ogni età e stile.

Lo stivaletto texano è la tendenza più cool dell’autunno 2021

Che siano alti al polpaccio o bassi alla caviglia, in pelle, scamosciati, lucidi o pitonati, gli stivaletti texani sono perfetti per ogni outfit e donano quella coolness di cui tutte abbiamo bisogno. Possiamo mettere in risalto il western style indossandoli con un abito con le frange, oppure scegliere un modello più neutro, magari scamosciato. Last but not least: esiste qualcosa di più genderless?

Vediamo allora quali sono i modelli più belli di questa stagione e scegliamo subito il nostro preferito!

Gli intramontabili biker

Foto Liu Jo

Per chi ama il modello classico, niente di meglio che i biker texani proposti da Liu Jo in pelle nera e decorazioni in rilievo. Perfetti con i jeans skinny o sotto un mini abito, a completare l’outfit non può mancare un giacchino in pelle.

Bassi e marroni: il must dei must dell’autunno 2021

Foto Zalando

Quest’autunno volete essere le regine della moda? Facile: comprate un paio di stivaletti texani bassi, scamosciati e marroni e il gioco è fatto! Questo tipo è infatti la massima tendenza fall/winter 2021 per quanto riguarda le scarpe, forse perché sta letteralmente bene su tutto. Non lasciatevi sfuggire il modello unisex Kentucky’s Western di Zalando.

Con tacco sottile per essere più eleganti

Foto Zara

Perfetti per chi non vuole rinunciare alla classe e a un tocco di femminilità, gli stivali texani di Zara rivoluzionano il tacco e lo trasformano in un kitten heel mini. La tomaia è in pelle semplice, nera con impunture tono su tono, e l’altezza alla caviglia rendono questo modello adatto a gonne e vestiti lunghi, magari raccolti in vita con una cintura.

Il non plus ultra dello stile

Foto Yoox

Raffinatezza e distinzione sono le parole chiave di chi decide di indossare questi stivali texani di Isabel Marant, in pelle scamosciata con applicazioni a contrasto. Il colore è neutro sui toni del cammello (le nuance marroni sono di tendenza, lo ricordiamo), la punta è arrotondata ma è il tacco a cono la ciliegina sulla torta di questo modello. Sbizzarritevi a creare outfit originali e glamour!