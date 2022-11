Invitata perfetta? È facile con queste scarpe!

Dai matrimoni agli eventi eleganti, dai vernissage alle cene di gala, le scarpe sono le nostre migliori alleate per avere uno stile inimitabile, che faccia emergere il nostro carattere. Se l’abito o il completo coordinato dovrà mantenere i dettami del bon ton in fatto di eleganza e raffinatezza, è proprio sulle scarpe che possiamo giocare per essere glamour e dare un pizzico di brio al look.

Mules, décolléte, sling back, tronchetti e chi più ne ha più ne metta: le scarpe da cerimonia sono le vere protagoniste dell’outfit elegante! Vediamo i modelli più cool, dai classici alle novità.

Le Louboutin Hot Chicks: serve aggiungere altro?

Quando si parla di scarpe eleganti non si può nominare la regina di tutte le décolléte e il sogno delle fashion addict di tutto il mondo. Con le Louboutin Hot Chicks ai piedi ci sembrerà di volare sulle ali del glamour e di sicuro saremo le invitate più eleganti dell’evento.

Foto Christian Louboutin | scarpe da cerimonia

Facili da indossare come nessun’altra scarpa con tacco grazie a una linea semplice e senza tempo: perfette sotto una pelliccia faux fur bianca come quella di JLo.

Décolléte con cinturino: un po’ di rock in questa eleganza

In fatto di décolléte la scelta è ampia e i modelli fanno dell’eleganza il loro punto di forza, ma se cerchiamo un modello meno classico e un po’ più rock, le décolléte con cinturino e catenina fanno proprio al caso nostro.

Foto Twinset | scarpe da cerimonia

Tacco a stiletto, pelle scamosciata e doppio cinturino: queste scarpe ci rendono le invitate perfette a party esclusivi sotto i vestiti per Capodanno più glamour, ma possiamo indossarle con un abito lungo per partecipare a un matrimonio invernale ed essere cool.

Indossare piccole opere d’arte e sentirsi al top: le scarpe perfette

La semplicità di un modello di scarpa da cerimonia a punta quadrata e tacco largo è resa superlativa, raffinata e indimenticabile da un applicazione a fiore in oro laccato. Una scarpa così è tutto ciò che desideriamo quando partecipiamo a qualche evento importante: non lasciamocela sfuggire!

Foto Zara | scarpe da cerimonia

Comoda, versatile e super glamour, questa è la scarpa passepartout per gli eventi mondani invernali. Da indossare con uno degli accessori must have di Zara per completare un look frizzante.

Pump classiche sì, ma con il tacco che non ti aspetti

Queste pump in nappa morbida ispirata alla linea Pasticcino Bag di Max Mara hanno un tacco a boule logato, laccato tono su tono nel rosa delicato di una scarpa che è simile a una carezza. Un design esclusivo unito ad una calzata stabile rende questo modello il migliore da indossare con abiti eleganti o completi giacca e pantalone.

Foto Weekend Max Mara | scarpe da cerimonia

L’abbinamento perfetto è con un accessorio indimenticabile e stiloso come, ad esempio, la borsa della collezione Artycapucines di Louis Vuitton: love it!

In velluto blu con plateau per far emergere lo spirito teen

Spaziamo nell’immenso universo delle scarpe da cerimonia e approdiamo a un modello super cool, contemporaneo e stiloso quanto basta. L’eleganza, questa volta, passa per il velluto blu notte che unito a un plateau importante e al cinturino sulla caviglia rende questa scarpa con tacco il vero must dell’inverno.

Foto Stradivarius | scarpe da cerimonia

Semplicemente perfetta da indossare sotto un maxi abito raffinato nelle forme e nei tessuti, da abbinare ovviamente a una borsa hobo Lanvin per un tocco di classe in più.

Le Manolo Blahnik, aka il sogno nel cassetto di tutte le fashion addict

Torniamo ai modelli iconici con le scarpe che ci fanno battere il cuore dal lontano 1998, quando Carrie Bradshaw in Sex and The City le ha rese immortali. Le Manolo Blahnik sono le scarpe perfette da indossare sempre quando si parla di eventi eleganti, perché il loro stile è semplicemente insuperabile.

Foto Manolo Blahnik | scarpe da cerimonia

Scegliamo il modello mules giallo canarino e applicazioni in velluto per dare uno sprint al look elegante. La chiusura con laccetto emana vibes da inizi secolo che ci fanno impazzire, mentre il tacco a spillo va a braccetto con una borsa di lusso.

Tempestate di strass per un’anima grunge chic

Le kitten heels sono la tendenza scarpe che amiamo di più questo autunno inverno, sarà forse perché ci ricordano il passato o per la loro estrema classe? Queste sono le scarpe perfette per chi è petite e vuole partecipare a un matrimonio invernale, da indossare sotto un abito lungo o una jumpsuit elegante.

Foto Mango | scarpe da cerimonia

Se vogliamo un tocco di stile in più possiamo scegliere il modello in strass di Mango, un tripudio di luce e riflessi che renderà il nostro outfit non solo elegante, ma indimenticabile!

Tronchetti sì o tronchetti no? Con questo tacco tutto è concesso!

Terminiamo con uno stivaletto semplicemente insuperabile per stile, comodità ed eleganza. Parliamo di un modello nero, a punta e scamosciato che può essere usato tutti i giorni sotto jeans dritti e a vita alta, ma che se abbinato a un abito lungo verde diventa la scarpa perfetta per l’invitata ai matrimoni invernali.

Foto Kat Maconie | scarpe da cerimonia

Il tacco è il vero punto di forza di questo tronchetto: un tacco midi a catena rotondo placcato in oro che a dispetto dell’apparenza rende questa scarpa super comoda, oltre che estremamente glamour!