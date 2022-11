Come vestirsi a Capodanno: 5 look incredibili per iniziare l’anno con stile

Capodanno si avvicina e noi già stiamo pensando a cosa indossare per la notte più strepitosa dell’anno! Gli outfit che amiamo di più sono sicuramente trasgressivi, eccentrici e super originali e mixano i trend più cool del 2022. Osare con i look di Capodanno è d’obbligo e allora lasciamoci andare a colori sgargianti anche nel make up, texture psichedeliche e glitter mania, oppure concediamoci una morbida e irresistibile carezza di velluto per accogliere l’anno che verrà!

L’intramontabile abito lungo in paillettes

È il must dei look di Capodanno, l’abito in paillettes non perde mai la sua aura di eleganza e frizzantezza ed è il party dress per eccellenza. Quest’anno scegliamolo lunghissimo a coprire i nostri kitten heels, con spacco sulla schiena e scollo morbido.

Foto Zara | Abito lungo blu in paillettes

Questo abito è luminoso come una notte di luna piena e per farlo risaltare ancora di più non esitiamo a indossarlo con una borsa di lusso. Optiamo poi per un trucco sobrio, con eyeliner doppio, trés chic.

Minidress in velluto per essere bombe sexy

A tutte le donne petite diamo un consiglio per questo Capodanno: accorciate le lunghezze e puntate sui colori vivaci per il look di San Silvestro! Il velluto è il tessuto top dell’inverno e allora perché non sceglierlo per un minidress blu elettrico con taglio asimmetrico?

Foto Bershka | Abito corto in velluto blu elettrico

Fasciante quanto basta, questo modello senza spalline mette in evidenza elegantemente la silhouette delineando le forme e permette di indossare una collana Pandora super brillante ed essere meravigliose.

Qualcuno ha detto jumpsuit a Capodanno?

Per chi vuole avere l’eleganza di un abito lungo ma la comodità dei pantaloni a palazzo il vestito perfetto per Capodanno non può che essere una jumpsuit! Ovviamente glitterata o tempestata di paillettes, super luminosa e decisamente glamour.

Foto Mango | Jumpsuit color champagne in paillettes

Il modo migliore di indossare la jumpsuit è abbinandola a scarpe platform sky high, la grande tendenza di quest’anno, che ci eleva a regine di stile. La borsa non può che essere un modello iconico, come la hobo di Lanvin!

Lo slip dress si fa mini per l’ultimo dell’anno!

Torniamo ai modelli mini dei vestiti per Capodanno: come non amare uno slip dress decisamente short? L’abito sottoveste è intramontabile per stile ed eleganza, risulta quindi perfetto per la serata più importante dell’anno. Scegliamo un modello con le frange in pieno stile Roaring Twenties!

Foto H&M | Slip dress corto con frange

Per rendere insuperabile questo minidress delicatissimo i tacchi sono semplicemente obbligatori, quindi via libera alle décolléte, ma se vogliamo dare un tocco di originalità possiamo scegliere anche degli stivali cuissard altissimi e super stilosi.

Mirror dress: l’abito per chi è la vera anima della festa

Last but not least, l’abito forse più cool che si possa scegliere per un party di Capodanno: il mirror dress lungo e con inserti cut out. Forme asimmetriche, dettagli incredibili e un tessuto cangiante effetto specchio che ci fa impazzire!

Foto Chiara Ferragni Brand | Abito lungo cut out effetto specchio

L’abito perfetto per Capodanno esiste ed è proprio questo, da indossare sotto un cappotto elegante, scarpe coordinate o dalle nuance delicate e borsa dupes.