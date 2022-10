La borsa Hobo di Lanvin è il nuovo oggetto dei nostri desideri

Quando eleganza e originalità sono sinonimi di Lavin e della sua nuova borsa Hobo. Un accessorio unico e perfetto per occasioni speciali. E’ il nuovo oggetto dei desideri per ogni donna che desidera una borsa fuori dal comune ma di immensa classe. Lavin con questa nuova borsa propone uno stile elegante ma nello stesso tempo bizzarro, per donne che amano apparire con stile attraverso l’eccentricità di un accessorio.

Questa borsa Hobo dalle linee morbide ed eleganti, a forma di mezzaluna può essere portata a mano o a tracolla ed impreziosita da uno scultoreo manico a gatto. E’ proprio questo il particolare che rende questo accessorio unico nel suo genere e decisamente spettacolare.

La borsa stilosa della tendenza autunnale

Foto Lanvin

E’ la Hobo Cat in pelle liscia, la borsa di tendenza della prossima stagione autunnale. Interamente realizzata in Italia, è disponibile in due tonalità: rosso acceso e blu elettrico. Due tonalità che di per sé non passano inosservate. Si può portare a mano o a spalla con la tracolla. Il suo costo è di 1890 euro. Un prezzo non accessibile a tutti ma che rispecchia l’unicità della borsa Hobo.

Funzionale e comoda, la tracolla è regolabile con la fibbia e la chiusura è con calamita. Ha una tasca interna e il manico a forma di gatto è in metallo, mentre il resto della borsa ha come materiale principale la pelle misto zama e ottone.

Trattandosi di una borsa di grande lusso è importante mantenerla pulita dedicandole qualche attenzione in più. Infatti, si pulisci delicatamente con un panno morbido e asciutto e va conservata in un luogo asciutto e buio nella sua confezione originale, proprio per preservare il suo stato il più a lungo possibile.