Borse a mezzaluna, il must-have dell’autunno: ma quali modelli comprare?

Con l’arrivo della stagione fredda torna alla ribalta la voglia di sfoggiare look strepitosi e stratificati, ma le tendenze moda non riguardano solamente l’abbigliamento. A spiccare sono soprattutto gli accessori e tra le borse di tendenza dell’autunno inverno 2022-2023 il modello prediletto è sicuramente quello a mezzaluna: comodo, glamour e versatile.

Vediamo quali modelli comprare questo settembre per arricchire i nostri outfit ed essere al top in ogni occasione.

Da Zara a Gucci, da Mango a Ferragamo la borsa dell’autunno è a mezzaluna

Se la borsa per tutti i giorni è ovviamente la mega tote bag, super capiente e perfetta per accogliere tutto il necessario della donna moderna, quando vogliamo essere un pizzico più eleganti e glamour dobbiamo puntare sul modello a mezzaluna.

Foto Zara | borse mezzaluna tendenza autunno modelli migliori

Non lo diciamo solo noi di PourFemme: a decretare il successo della half moon bag sono soprattutto le passerelle di tutto il mondo, dalla New York Fashion Week alla Milano Fashion Week appena conclusa. Sarà forse la voglia di dare un tocco retrò ai look che rende questa borsa l’accessorio imprescindibile dell’autunno?

Foto Mango | borse mezzaluna tendenza autunno modelli migliori

Mini, maxi, da polso o a tracolla la borsa a mezzaluna è perfetta da indossare con outfit eleganti così come per quelli più casual, da ufficio ma anche da sera, per un aperitivo o per una serata in discoteca. Versatilità è il suo secondo nome, tutto sta nello scegliere il tessuto e il colore adatto a ogni occasione.

Foto Salvatore Ferragamo

Se vogliamo essere stravaganti punteremo sulle paillettes, mentre per esaltare il lato raffinato sceglieremo la nostra borsa a mezzaluna in lana da mettere con un cappotto coordinato. I look in pelle sono un vero must dell’autunno inverno, quindi perché non optare anche per una borsa total leather? Dal fast fashion alle maison di moda, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta!