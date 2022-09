La mega tote-bag è la borsa di tutti i giorni (e possiamo metterci di tutto)

Torna protagonista della stagione autunnale la Tote bag. La borsa ideale per chi trascorre fuori casa tutto il giorno e dove si possono mettere moltissimi accessori. Scelta per la sua grande funzionalità e praticità, nel corso degli anni la Tote bag ha anche affinato la sua parte estetica, trasformandosi da semplice borsa in un oggetto di stile, dalla forte e spiccata personalità.

La tote bag è diventata una borsa che si sposa perfettamente sia con abbigliamenti formali che con i look più casual. È una borsa unisex, che permette di portarsi dietro oltre al portafoglio e cellulare anche un libro, una merenda, un ombrello, il tablet. La tendenza è quella di sfoggiare le classiche tote bag in tessuto con scritte simpatiche e ironiche.

Cosa sono le Tote Bag

Foto Pinterest

Nate come delle semplici borse per la spesa, ampie e pratiche dove poter infilare di tutto, sono diventate nel tempo un vero e proprio must. Già in uso negli anni 40, venivano utilizzate molto spesso per la vita in barca, grazie alla loro resistenza e ampiezza. Quindi in realtà erano un accessorio per signore ricche che possedevano uno yacht. Man mano la praticità e la singolarità di questo modello ha conquistato tutte, consacrando la tote bag come accessorio top.

Oggi sono borse che tutte hanno nel proprio armadio, da usare in qualsiasi occasione: dal pomeriggio di shopping con le amiche, ad una impegnativa giornata di lavoro, ma anche una rilassante mattinata in spiaggia. Insomma le tote bag sono divenute protagoniste del nostro quotidiano.

Come sono fatte le Tote Bag

Le prime borse di questo stile erano rigorosamente in stoffa. Ad oggi sono disponibili nei materiali più vari: dal cotone, ai materiali plastificati, oppure in fibra di nylon, o in pelle per le occasioni speciali. In commercio se ne trovano davvero di tutti i tipi e forme, dalle più semplici ed economiche, alle più sofisticate con materiali ricercati, dai prezzi considerevoli.