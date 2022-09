Borse autunno inverno 2022-2023: le tendenze più cool

Basta un dettaglio per rendere un look banale originale e alla moda e le borse autunno inverno 2022-2023 sono l’accessorio giusto per compiere questo miracolo! I modelli che ci conquisteranno hanno forme e tessuti originalissimi e non hanno regole: maxi o piccolissime, geometriche o sinuose, di sicuro si faranno notare.

Vediamo tutte le It bag di stagione che non possono mancare nel nostro armadio e che renderanno i nostri look indimenticabili.

Back in time: torna la borsa bauletto!

La voglia di fare un tuffo nel passato è forte nella moda e il ritorno della borsa bauletto lo conferma. Status symbol di un’intera generazione e resa celebre da marchi come Louis Vuitton e Gucci, il bauletto fa parte delle borse iconiche di tutti i tempi.

Foto Liu Jo

Oggi viene rivisitata con un tocco di modernità: mini borchie, tessuti originali come la maglia in lamé del modello di Liu Jo e catene a vista. Sarà una delle protagoniste di questo autunno-inverno!

Shopping bag e borse ultralarge

Tra le borse più belle da regalare per Natale (sì, manca pochissimo!) non potrà mancare lei, la mezzaluna! Mini o regular, questa borsa è perfetta per improntare look casual o dall’eleganza classica con un pizzico di glamour in più.

Foto Salvatore Ferragamo

Il cuoio è il miglior amico di questa borsa e quindi via libera ai colori autunnali per eccellenza come il marrone scuro, il beige e il verde. Il modello a mezzaluna si abbina alla perfezione con trench coat e un semplice dolcevita: provare per credere.

Le mini bag diventano bracciali e noi impazziamo di gioia

Più che di borse, in alcuni casi si tratta di piccoli oggetti di design da indossare proprio come facciamo con i bracciali. E questo inverno le due cose si fonderanno in un unico oggetto: lo dimostrano i modelli mini clutch di Fendi e Coperni.

Foto Coperni

Sono davvero micro bag da portare a mano per aggiungere un tocco pazzerello al look grazie alle nuance più imprevedibili come l’argento o i glitter, o magari i modelli tempestati di piccolissime borchie.

La pillow bag è la nostra coperta di Linus

Se le dimensioni non contano, è pur vero che una borsa grande fa sempre la sua bella figura. Quest’anno non si limiterà a essere grande, sarà maxi, morbida e puffy proprio come un cuscino: il modello pillow ci farà compagnia tenendoci al sicuro.

Foto Bottega Veneta

La borsa dell’autunno avrà misure eccessive, giganti e non passerà di certo inosservata. Dopo aver abbandonato le borse mare e la loro ampiezza solo di una cosa siamo sicure: portare con noi tutto l’occorrente non sarà un problema nemmeno con il freddo!

All’insegna del romanticismo: l’autunno inverno 2022-2023 è a cuoricini

Ok, la borsa più costosa al mondo è la Birkin di Hermès, ma la borsa a cuore firmata Chanel è di sicuro quella più romantica! Per tutte le amanti dell’heart shape, questo modello sarà indispensabile e darà un’allure zuccherosa ai look autunnali. Complice anche il colore rosa di super tendenza!

Foto Chanel

Come possiamo resistere a una borsa a forma di cuore? Ci basterà indossarla con dei jeans straight leg per dare allo stile casual un po’ di brio, anche se il top è metterla con un minidress coloratissimo e dare libero sfogo alla fantasia!