La borsa più costosa al mondo: venduta a 158mila euro

C’è chi investe in borsa e chi investe nelle borse: lo sa bene l’acquirente della borsa più costosa al mondo, venduta da Vestiaire Collective al prezzo stellare di 158mila euro. Si tratta di una Birkin Faubourg firmata, ovviamente, Hermès. It bag di cui esistono solo 50 esemplari al mondo! Per i veri fashion addicted, dunque, sembra essere arrivato il momento perfetto per acquistare pezzi rarissimi che non passeranno mai di moda. La Faubourg in questione ha inserti in coccodrillo e un motivo trompe-l’oeil che ricorda uno dei classici palazzi parigini.

Birkin di Hermès: sempre più desiderata

Con queste parole la co-fondatrice del sito che vende capi firmati e di lusso di seconda mano ha descritto l’acquisto appena portato a segno dalla sua società: “le borse classiche o senza tempo sono un investimento sicuro in quanto non passano mai di moda e non perdono mai valore” ha affermato Sophie Hersan. Già alla fine dello scorso anno una Birkin di Hermès era stata venuta per 112mila euro, ma la Faubourg ha battuto ogni record! Borsa iconica e universalmente desiderata, la Birkin è sempre stata uno status symbol più che una semplice bag. Lo confermano le percentuali in crescita del valore delle Birkin e la loro relativa vendita: rispetto allo scorso anno la richiesta è aumentata del 40% e il loro prezzo medio del 15%.

Chi può permetterselo dovrebbe decisamente affrettarsi a completare l’acquisto di una Birkin!