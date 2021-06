Borse mare: i modelli di tendenza per l'estate 2021

Super capienti e perfette per portare con voi tutto il necessario per una bella giornata in spiaggia, le borse mare sono immancabili durante i mesi estivi.

In commercio è possibile trovarne per tutti i gusti e le esigenze, in colori di tendenza e nei materiali must have del 2021, come la paglia e la tela. Comode e pratiche, le borse mare ci permettono di trasportare comodamente tutto l’occorrente per la spiaggia, come il beauty case con i prodotti imprescindibili per evitare di scottarsi e avere un’abbronzatura perfetta, il telo, un cappello e paio di ciabatte di scorta, sempre utili.

Ecco quindi una selezione delle più borse mare più belle per l’estate 2021.

H&M, borsa da spiaggia

H&M, ogni estate, propone una linea per il mare ricca di prodotti, dai costumi alle borse mare. Il modello proposto quest’anno dal brand svedese è una classica maxi bag in cotone con motivo a righe, con doppi manici e tasca interna per il cellulare e le chiavi di casa.

Foto H&M | Borsa da spiaggia ampia

Reserved, shopper in iuta

Reserved propone per l’estate 2021 una borsa estiva iuta dai motivi geometrici, realizzata con materiali sostenibili e perfetta per le vostre giornate in spiaggia.

Foto Reserved | Borsa shopper di iuta

Ovs, borsa mare in paglia

Economica e dalle linee classiche, la borsa mare proposta da OVS è realizzata in paglia, con motivo a righe e ampi manici per essere portata sia a mano che a spalla.

Foto OVS | Borsa da spiaggia in paglia

Tri-Coastal Design, borsa mare in plastica

Dai modelli in paglia e cotone passiamo al modello in plastica proposto da Tri-Coastal Design. Questa summer bag capiente e divertente, grazie al charm colorato a forma di tucano con glitter.

Foto Amazon | Tri-Coastal Design – Borsa di Plastica per Mare e Spiaggia

Mc2 Saint Barth, borsa da spiaggia con scritta ricamata

Super cool e romantica, la bag proposta da Mc2 Saint Barth è di tendenza e non passerà mai di moda. Questa maxi borsa è realizzata in canvas vichy con motivo a scacchi bianco e azzurro e manici in iuta. Inoltre, a renderla ancora più bella troviamo la scritta “Un’estate al mare”, ricamata in rosso.

Foto Mc2 Saint Barth | borsa mare mini in canvas vichy un’estate al mare