5 capi della collezione OVS SS22 da avere assolutamente nell'armadio

“Tra raffinatezza ed esotismo. La nuova collezione Summer 22 ti sorprenderà.” È con queste le parole che l’amato fashion brand OVS annuncia l’uscita della nuova collezione, disegnata e pensata per filo e per segno in occasione della primavera-estate 2022. Una collezione che si rifà alle tendenze outfit primavera del momento, ma che espone nel mentre una propria interpretazione delle stesse, abbracciando colori vividi questa volta accostati ad una ricercatezza tangibile.

L’intento del brand è stato quello di rappresentare l’intreccio tra momenti formali ed occasioni speciali, rappresentandoli con uno stile, per sua stessa ammissione, iconico: “Richiami couture, silhouette eleganti e dettagli versatili definiscono il mood dei capispalla della nuova collezione Spring Summer“, è scritto tra le accattivanti didascalie del profilo social che, atte a pubblicizzare, ne delineano alla perfezione le vibes.

Una personalità definita, riconoscibile quella della nuova collezione SS22, la quale ricorda e rispecchia appieno panorama stilistico e luoghi tipici del territorio italiano. Vediamo ora dunque insieme qualche esempio, fornito con la selezione di 5 capi must reperibili in store, oppure sul sito online!

Blazer doppiopetto in misto lino color arancione: non manca il capospalla più cool della stagione

Foto OVS

Linea PIOMBO, questo favoloso Blazer doppiopetto in lino color arancione pastello possiede due tasche laterali, più taschino a filo sul petto. La chiusura è particolareggiata da bottoni tartarugati, a rendere il Re delle giacche di tendenza più definito nella sua personalità. E, se per caso ti stessi chiedendo come abbinare un Blazer, ecco la soluzione pronta all’occorrenza grazie al pantalone ton sur ton, sempre in lino, a gamba dritta con pinces sul davanti. Disponibile anche in color Ècru.

Foulard Multicolor, l’accento classy per ogni outfit

Foto OVS

Oramai lo sappiamo, le Fashion Rules attuali vedono nel Foulard la tendenza della primavera: OVS ne propone a miriadi proprio come questo, in simil satin e tinte sgargianti multicolor con bordatura, sempre della linea PIOMBO. Il metodo perfetto per ravvivare un look dapprima troppo anonimo, non trovi?

Abito Midi floreale con balza, coniuga eleganza e praticità con stile

Foto OVS

Non sarebbe primavera se non iniziassero a spuntare ovunque capi come questo: l’ abito midi è il vero must del periodo, leggero, in puro cotone con deliziosa fantasia floreale e balza sul fondo. Le maniche sono a palloncino, la lunghezza al gomito. Il tocco d’eleganza in più è dato dal colletto con chiusura a bottoni rivestiti sul davanti.

Camicia Oversize con stampa geometrica, il fashion passepartout da avere

Foto OVS

Ecco un utilissimo passepartout, poco casualmente anche in perfetta linea con le tendenze, adatto sia al giorno che alla sera a seconda di come lo si abbina: camicia oversize in puro cotone con stampa geometrica, sempre PIOMBO, con colletto alla francese e carré sul retro. Le spalle sono scese, i bottoni in tinta, così come il pantalone a completo vendibile separatamente.

Minigonna a balze fucsia, per un look giocoso e di tendenza

Foto OVS

Poteva mai mancare una minigonna, dato il loro chiassoso ritorno tra le tendenze moda gonne del periodo? Chiaramente no, ecco perché abbiamo deciso di inserire proprio lei nella nostra personale selezione di capi OVS: questa volta della linea Baby Angel, il tessuto è puro cotone e si caratterizza da briose balze, con pratico elastico in vita. Di colore rosa fucsia, questa gonna è disponibile online anche nei più classici bianco e nero.

Nella nuova collezione OVS SS22 non mancano poi nemmeno stampe varie, reali protagoniste della moda del momento, insieme alla tendenza capi a strisce confermata dalla maglia leggera, bianca e rossa, indossata nel post a seguire dall’Influencer italiana Arianna Cirrincione per il brand.

Ecco la nostra selezione, adesso vogliamo la vostra!