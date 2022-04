Senza categoria

Orizzontali o verticali? L'importante è che siano capi a strisce

Orizzontali o verticali? L'importante è che siano capi a strisce Capi a strisce e abbinamenti di colori audaci? Sì, grazie! In passerella abbiamo visto sfilare strisce verticali e orizzontali su capi di abbigliamento o accessori, le celebrity hanno scelto i capi a strisce sul tappeto rosso e ora non ci resta che prendere ispirazione dai loro look per i nostri outfit super cool!