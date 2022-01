Copiamo i look da Euphoria, ma stavolta non a Zendaya

Il tempo della seconda stagione di una delle serie teen più amate degli ultimi anni è finalmente giunto! Stiamo parlando di Euphoria, con protagonisti un gruppo di ragazzi alle prese coi gravi problemi dell’adolescenza e della vita. In vetta al gruppo c’è Zendaya, che se alla première della serie ha sfoggiato un magnifico look vintage Valentino che le è valso il titolo di meglio vestita della settimana, negli episodi è forse l’unica che non ci stupisce con uno stile alla moda.

I personaggi di Euphoria sono fonte di ispirazione fashion infinita

Ma cosa c’entra Euphoria con la moda, vi starete chiedendo a questo punto? Bè, il fatto che look, make up, accessori e outfit siano tra i più di tendenza da seguire! Copiare i look di Euphoria, dunque, non significa altro che cavalcare le tendenze moda degli ultimi anni, dai capi in raso a quelli con le piume, dai gioielli per il viso, alle mini baguette bag, ai capi coordinati ispirati agli anni ’90. Per sfoggiare look di tendenza, quindi, ci basta dare un’occhiata al cast di Euphoria, vestito dalle sapienti mani della costumista Heidi Bivens. Jules, Cassie, Maddie e Kat non aspettano altro che ispirarci nel make up e, soprattutto, negli outfit!