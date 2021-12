Il nuovo trend misterioso che non ti aspetteresti mai

Le tendenze moda sono tantissime e non smettono mai di stupirci. Ma ce n’è una, in particolare, che sta spopolando tra le celebrity, sui red carpet, in passerella e sugli scaffali dei negozi: le maschere gioiello. Sebbene non siamo nel periodo di Carnevale o Halloween, infatti, sono molti i brand che stanno proponendo maschere e strani copricapo da sfoggiare nelle occasioni più cool. Dalla nuova collezione Zara a Zendaya alla presentazione di Spiderman No Way Home, dalle maschere gioiello firmate Schiaparelli fino alla facce tempestate di strass di Valentino.

Le maschere gioiello vanno bene tutto l’anno, non solo a Carnevale

Ciò che ci piace di più del trend maschere gioiello è il fatto che riescano a rendere elegante, lussuoso e misterioso qualsiasi look. In vista delle feste di Natale che si avvicinano, ad esempio, sfoggiare una maschera gioiello oppure un accessorio per il viso con perle, strass o pietre preziose può fare la differenza anche su un look minimalista. Proprio come nel caso dell’amatissima e bon ton tendenza spille. I volti si coprono, l’identità si nasconde e diventa misteriosa, ma la moda, sicuramente, non vuole passare inosservata.