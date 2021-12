Zendaya, la Spidergirl che fa coppia con Spiderman

Se c’è una celebrity che sa scegliere il look giusto in ogni occasione, quella è Zendaya. L’attrice, infatti, non solo ha appena vinto il Fashion Icon Award 2021, ma ha dimostrato ancora una volta di sapersi perfettamente ispirare ai suoi film nella scelta degli abiti da tappeto rosso. In occasione della presentazione del nuovo film Spiderman No Way Home, Zendaya ha indossato un abito in chiffon tappezzato di ragnatele in cristalli neri, realizzato su misura per lei dal direttore creativo della maison Valentino Pierpaolo Piccioli.

La pettinatura di Zendaya è tutta da copiare

A completare il look di Zendaya un paio di pumps nere con cristalli e poi il pezzo forte: la sua pettinatura da urlo. Zendaya ha infatti sfoggiato delle trecce lunghissime, proprio come aveva fatto alla consegna del suo Fashion Icon Award, quando ha indossato gioielli Bulgari e abito Vera Wang. Le trecce lunghissime sono piaciute tantissimo in passerella, tanto da diventare una delle tendenze capelli più amate della stagione, e sono piaciute anche a Tom Holland, fidanzato di Zendaya e protagonista delle serie di film Marvel.