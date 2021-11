Nuova collezione Zara: sola andata per feste sfavillanti

Ormai il freddo è arrivato e noi non vediamo l’ora che arrivino le feste. Godersi le meritate ferie natalizie, adesso, è ancora più bello, visto che è arrivata la nuova collezione Zara. Una notizia incredibile per tutte le fashion addicted, visto che della collezione fanno parte capi che strizzano l’occhio alle più interessanti tendenze moda autunno-inverno. Alcuni esempi sono i capi con paillettes, quelli con piume, i capi genderless come ad esempio completi maschili declinati in interessanti colori moda come il fucsia, il rosso, il viola o il verde.

Foto Zara

Per le feste ispiriamoci alla nuova collezione Zara

Come ci ha insegnato Lady Gaga con l’abito viola firmato Gucci indossato alla prima del suo film House of Gucci e Kate Middleton col suo abito verde di paillettes, la parola d’ordine per queste feste è esagerazione! Zara ha colto il concetto alla perfezione e ci ha regalato una collezione donna fatta di vestiti cut out, capi in velluto, blazer, pantaloni bootcut, piume e paillettes.

Foto Zara

La cosa che ci ha stupito di più? Le maschere carnascialesche e i copricapo gioiello!