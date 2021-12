La coppia perfetta? Spille e logo mania

Da qualche anno ormai i loghi, le stampe monogram, i capi d’abbigliamento e gli accessori che urlano a gran voce il nome del proprio brand sono la norma. Nell’era della logomania si inserisce alla perfezione una delle ultime tendenze moda autunno-inverno: le spille. A metà tra il gusto vintage e quello bon ton, le spille adornano outfit e capi d’abbigliamento donandogli un tocco di personalità in più. Una spilla, ad esempio, è l’accessorio perfetto per arricchire un look che si rifà alla tendenza della moda minimalista; oppure un accessorio utile a donare un tocco di luminosità ai nostri outfit.

Perle, fiocchi, strass e paillettes: le spille hanno mille forme

Se è vero che tra i tanti trend moda ce ne sono alcuni che stanno virando verso un’estetica estremamente esuberante, allora è anche vero che le spille sono l’emblema (letteralmente) perfetto per rendere omaggio a questa tendenza. Pensiamo ai capi con paillettes, ai gioielli Tennis, ai fiocchi che abbelliscono collezioni di capi e accessori: le spille riescono a riassumere alla perfezione tutti loro, sfruttando perle, strass, paillettes, metalli e pietre preziose sotto mille e una forma.

Non ci resta che scegliere le nostre preferite!