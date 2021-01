Logomania: la tendenza monogram per i collant nel 2021

Il monogram è un grande classico dei brand: perfettamente riconoscibile ed elegante. Ad ondate la tendenza del logo torna a farsi vedere, riempiendo gli armadi di tutte le fashion addicted. Il 2021 non sarà da meno.

Ecco la tendenza per i collant nel 2021: la logomania. Non solo sulle borse e gli accessori, adesso anche calze e calzini si fanno monogram

Ecco quali scegliere per essere al top.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Logomania firmata Gucci

A lanciare il trend nel 2020 è stato Chanel, che ha centrato il punto con un paio di collant con la classica doppia C.

Da lì in poi ogni brand di lusso ha proposto la sua versione, primo tra tutti Gucci.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Il monogram di Gucci è disponibile in due colori per le collant, nero o marrone, e ha anche deciso di proporre una versione più sportiva, con i suoi calzettoni.

Monogram Fendi

Un altro monogram famosissimo è quello che Karl Lagerfeld creò per Fendi: la doppia F incrociata è storia. Ecco che il brand la propone sulla sua versione dei collant loggati.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Collant a contrasto per Elisabetta Franchi

Anche Elisabetta Franchi ha deciso di proporre delle collant con logo, ma ha scelto una versione a contrasto. Il monogram in questo caso è bianco su una calza leggera in colore nero.

Calze a rete di Burberry

Il manchio ingelse Burberry per le sue collant monogram ha deciso di fare le cose un po’ diversamente: il logo è quasi invisibile, nascosto dalla trama a rete della calza.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Logomania di Balenciaga

Balenciaga negli scorsi anni aveva già più volte utilizzato il proprio nome per gli accessori. Non avendo un vero e proprio logo, infatti, il brand spagnolo ha utilizzato la firma di Cristobàl Balenciaga, così come ha fatto quest’anno per le sue collant.

Collant bianca di Miu Miu

Oltre a Gucci, anche Miu Miu ha creato le proprie collant in monogram di un colore diverso dal classico nero. Il marchio italiano ha scelto infatti il bianco, molto bon ton, in pieno stile Miu Miu.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Collant rocker di Philipp Plein

Se invece il vostro animo fosse un po’ più rocker, lasciate perdere la calza bianca, quello che vi serve sono i collant in monogram brillantinato di Philipp Plein.