Infiocchettate come principesse: l'ultimo trend è bon ton

Fin da piccole vi sono sempre piaciuti i fiocchi? I look bon ton di Blair Waldorf sono il vostro ideale di stile? Perfetto: i fiocchi sono una delle tendenze moda dell’autunno-inverno! Dalle passerelle dei grandi designer agli scaffali dei brand di fast fashion, i nastri annodati si susseguono a capi tempestati di piume, capi in raso, slip skirt e calzature con kitten heels. C’è tutto il necessario per dar vita ai nostri look bon ton e per sfoggiare fiocchi di piccole o grandi dimensioni.

Foto H&M

Nella moda troviamo fiocchi ovunque

Un esempio possiamo ritrovarlo tra gli ultimi capi d’abbigliamento della nuova collezione H&M donna o della nuova collezione Zara per le feste. In mezzo a capi con paillettes o completi genderless con blazer e pantaloni (un esempio è il completo Gucci a fiori che Victoria dei Måneskin ha indossato a X Factor), troviamo vestiti con maxi fiocchi tutti da sfoggiare. Jimmy Choo ha disegnato modelli di calzature con maxi nastri, così come Chanel ha deciso di adornare la testa delle modelle con fiocchi in raso.

Infiocchettate dalla testa ai piedi come principesse, questo vuole la moda!