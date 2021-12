La nuova collezione H&M è la più natalizia di sempre

In arrivo il 9 dicembre la collezione che H&M ha ideato per riempire le nostre feste di stile e tendenze moda. Dopo le meraviglie della nuova collezione Zara donna per le feste, è la volta dei capi e degli accessori H&M, tutti all’insegna di volume maxi, colori moda brillanti e tessuti luminosi ed eleganti come quelli dei capi in raso di tendenza questo autunno-inverno o degli abiti con paillettes.

Foto H&M

Nuova collezione H&M: ispirazione anni ’80

La decade di ispirazione principale è quella degli anni ’80, che ritroviamo nei vestiti asimmetrici e goffrati, nelle maxi spalline, nel tulle e nelle fantasie a pois.

Foto H&M

Non mancano i capi moda genderless, che amano mischiare elementi tipici dell’abbigliamento femminile a quelli della moda maschile. Due esempi sono i pantaloni in lamé uomo o il completo donna blazer e pantaloni bianco dal taglio maschile.

E siccome delle vere festività non si possono definire tali senza un po’ di paillettes, H&M propone anche un abito sottoveste rosa freddo tempestato di paillettes!

Foto H&M

Buone feste a tutte le fashion addicted, con la nuova collezione H&M per le feste 2021!