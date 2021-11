Benvenuto al tennis trend, ma non si tratta di uno sport

Leggendo tennis si pensa soprattutto allo sport. Ma le vere amanti della moda sanno bene che tennis indica anche il modello di gioielli più di tendenza del momento. Dopo l’uscita della collezione jewelry firmata da Chiara Ferragni, che è appena approdata nei negozi, il trend tennis jewelry è sempre più diffuso. I gioielli tennis sono quelli in cui una serie di pietre preziose o zirconi, solitamente diamanti, dà vita a collane, bracciali e orecchini super sfavillanti.

I diamanti (tennis) sono i migliori amici delle ragazze

Gli accessori ideali da sfoggiare durante le feste, insomma! Se pensiamo al Natale, infatti, non possiamo non immaginare luminarie, fasto, look, make up e accessori da sogno. In questo immaginario, i gioielli in brillanti (i migliori amici delle ragazze) si inseriscono alla perfezione, dando vita a look da sfoggiare di sera. O, per le più audaci, anche di giorno. Tra i modelli più interessanti vi sono sicuramente bracciali e collane, in pietre di dimensioni più o meno grandi e colori moda autunno-inverno come ad esempio i gioielli rosa.

Il tratto in comune? Sono sempre e comunque luminosissimi, raffinati e ultra femminili.