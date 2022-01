La meglio vestita della settimana: Zendaya inaugura l'anno con Valentino

Se Zendaya ha vinto il Fashion Icon Award 2021 il motivo è semplice: si tratta di una delle celebrity dallo stile più eclettico e affascinante del mondo dello spettacolo. Stile che non smette di stupirci neanche in occasione della première della seconda stagione della fortunata serie HBO Euphoria. Dopo l’abito vintage Roberto Cavalli, che l’attrice ha indossato in occasione della cerimonia Ballon D’Or, è la volta di un Valentino vintage preso dall’archivio anni ’90 della maison.

Zendaya come Linda Evangelista

L’abito bustier Valentino è raffinato e minimalista, a strisce verticali in bianco e nero e senza spalline. Ma la particolarità è che si tratta di un abito già indossato da un’altra diva senza tempo: la supermodella Linda Evangelista. A farcelo sapere è stata la stessa Zendaya, pubblicando nelle sue Instagram stories delle vecchie foto in cui Linda Evangelista è in compagnia di Valentino Garavani, il genio della moda che nel ’92 presentò la collezione primavera-estate da cui è preso l’abito di Zendaya.