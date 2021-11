Zendaya in Roberto Cavalli porta il vintage a un altro livello

Zendaya è la nuova trend setter, ormai è chiaro. Dopo aver vinto il Fashion Icon Award dell’anno, in occasione della cerimonia Ballon D’Or ha deciso di sfoggiare un look firmato Roberto Cavalli che ha sconvolto il mondo dello show business… e di tutte le fashion addicted sue fan. Il suo abito nero, preso direttamente dall’archivio Roberto Cavalli autunno-inverno 2000/2001, è un modello super slim con gonna a sirena: il taglio perfetto per donare sinuosità e slancio alla figura. Non che Zendaya, sul tappeto rosso insieme a Tom Holland, ne abbia bisogno!

Zendaya in Roberto Cavalli vintage

Ma la vera particolarità dell’abito è un’altra: sul retro è infatti dotato di un intricato reticolo metallico che riproduce una spina dorsale. L’inserto metallico, completato da cerchi alle orecchie super vintage, capelli raccolti e trucco smokey eye, Ci ha ricordato pericolosamente i modelli firmati Elsa Schiaparelli, sfoggiati da celebrity di ogni calibro: da Chiara Ferragni a Cardi B a Lady Gaga. Alcuni hanno pensato che l’attrice avrebbe potuto osare ancora di più, a noi, invece, Zendaya in Roberto Cavalli è piaciuta moltissimo!