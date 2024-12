I motivi per cui le donne tradiscono li svela il portale più frequentato dalle donne sposate

I tradimenti extraconiugali sembrerebbero essere abbastanza frequenti, sia dalla parte dell’uomo che della donna. Ma quali sono i motivi che spingono le donne a tradire il proprio partner? Se vuoi sapere perché le donne tradiscono, ecco di seguito riportati i motivi secondo un sondaggio effettuato sul sito incontri-extraconiugali frequentato sempre di più da persone sposate.

Non appena accedi alla home del sito, infatti, potrai trovare la dicitura “Il sito preferito dalle donne sposate”, tanto da diventare il sito numero 1 per le avventure segrete svolte alle spalle del proprio marito.

Ecco perché le donne tradiscono secondo il portale più frequentato negli ultimi anni!

Perché le donne tradiscono, cosa ci dice il sondaggio del sito più frequentato dalle donne sposate

Proprio perché le iscrizioni sono in continua crescita, la piattaforma ha deciso di pubblicare un sondaggio a cui hanno preso parte molte utenti registrate. Ovviamente son tutte donne sposate. I motivi sembrerebbero essere i seguenti.

Uno dei motivi riguardano i racconti delle precedenti relazioni. In camera da letto, spesso, può capitare di ricevere anche solo una battuta che paragona l’attuale moglie ad una ex, questo è uno dei motivi per cui una donna sposata tenderebbe poi a tradire.

Sempre in camera da letto, quindi quando si è in una situazione più intima, alcuni uomini sembrerebbero essere interessati a rispondere al telefono non appena squilla. Fermarsi e dare priorità ad altro in un momento intimo come questo, non è per nulla apprezzato.

Un altro gesto non apprezzato? Andare in bagno subito dopo aver terminato un rapporto. Molte delle donne sposate che hanno partecipato al sondaggio hanno specificato quanto sia importante per loro rimanere al letto per le coccole, ma un marito che si alza e rovina un momento così magico spegne tutto l’entusiasmo. Se lo fa l’amante, però, non è assolutamente un problema.

Sempre secondo il famoso portale, le donne tendono a tradire anche perché annoiate dalla solita routine. Inoltre, una scarsa attenzione del partner spingerebbe la donna a cercare attenzioni altrove. Iniziare un’avventura extra coniugale sembrerebbe far riacquisire alla donna una maggiore fiducia in se stessa.

Insomma, i motivi per cui le donne tradiscono specialmente durante un matrimonio sembrerebbero essere numerosi e a quanto pare potrebbero essere diversi dai motivi per cui un uomo tenderebbe a tradire! La domanda ora è: si può perdonare un tradimento? Scopri cosa dice una ricerca effettuata di recente!