I 10 film romantici più belli da vedere su Netflix: le storie d’amore più emozionanti da guardare e riguardare

Molti sono i titoli di film romantici presenti su Netflix. La piattaforma di streaming propone storie d’amore per emozionare e far sognare.

Chi è appassionato di storie d’amore, che fanno sognare e scaldano il cuore, non può non amare i film romantici. Grazie al suo enorme catalogo da sfogliare, Netflix è il luogo adatto per potersi gustare diverse pellicole cinematografiche. Ovviamente, non c’è che l’imbarazzo della scelta sia che amiate le commedie romantiche leggere o drammatiche. Ci sono, infatti, moltissimi film per tutti i gusti.

Ci sono pellicole che fanno sorridere e riescono ad accompagnarci in un bellissimo viaggio emozionante. Scopriamo insieme i film romantici più belli da vedere su Netflix, ovvero le storie d’amore più emozionanti da guardare e riguardare.

I film romantici su Netflix vecchi e nuovi: i film d’amore più belli di sempre da vedere

I film romantici su Netflix da vedere sono diversi, vecchi e nuovi. Tra i film d’amore più belli di sempre da vedere, sono presenti titoli che, probabilmente, già conoscete così come altri da scoprire. Come spesso accade, le trame vedono i protagonisti alle prese con il superamento di ostacoli tendenzialmente insormontabili, per coronare il proprio amore. Scopriamo insieme una decina di film romantici, drammatici o leggeri, su Netflix.

Guardia del corpo: in originale The Bodyguard e datato 1992, la trama racconta della nota cantante pop Rachel Marron (Whitney Houston), che assume un ex-agente dei servizi segreti, Frank Farmer (Kevin Costner), come sua guardia del corpo, dopo essere stata minacciata da uno stalker. I due finiranno, inevitabilmente, per innamorarsi… Ragione e sentimento: uscito nel 1995, Sense and Sensibility – questo il suo titolo originale – è il film tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen ambientato nell’Inghilterra del XVIII secolo. La storia vede al centro le sorelle Elinor Dashwood (Emma Thompson) e Marianne Dashwood (Kate Winslet), che si trovano a dover affrontare difficoltà economiche e problemi d’amore. Titanic: uscito nel 1997 e ambientato sul tristemente noto transatlantico, il film vede protagonista il bello e giovane artista Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) che si innamora della ricca Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), durante il fatidico viaggio. Nonostante le differenze sociali, il loro amore vivrà in eterno. Se scappi, ti sposo: in originale Runaway Bride, il film è datato 1999 e vede protagonisti Julia Roberts (Maggie Carpenter) e Richard Gere (Ike Eisenhower Graham), che si ritrovano sul set dopo Pretty Woman. Si tratta di una divertente storia d’amore, che vede Maggie scappare dal matrimonio finché trova la persona giusta… Love Actually: uscito nel 2003, il film racconta diverse storie d’amore che si intrecciano in una Londra natalizia, mettendo al centro vari tipi di relazione. Del cast fanno parte Hugh Grant (David, il Primo Ministro), Colin Firth (Jamie Bennett), Emma Thompson (Karen), Keira Knightley (Juliet), Liam Neeson (Daniel) e Laura Linney (Sarah). L’amore non va in vacanza: uscito nel 2006, The Holiday – questo il suo titolo originale – vede protagoniste due donne, Iris Simpkins (Kate Winslet) e Amanda Woods (Cameron Diaz), che decidono – per motivi diversi – di scambiarsi le case e vivere delle vacanze natalizie diverse lontano dalle loro vite. Entrambe troveranno un’opportunità di crescita sia personale che in amore… Mamma Mia!: uscito nel 2008, il film è ambientato in una bellissima isola greca, dove la giovane Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) sta per sposarsi, ma cerca di scoprire chi è suo padre. Per farlo, coinvolge due ex-amanti della madre Donna (Meryl Streep), ovvero Sam Carmichael (Pierce Brosnan) e Harry Bright (Colin Firth). Al centro, ci sono le meravigliose canzoni degli ABBA. La dura verità: in originale The Ugly Truth, il film è uscito nel 2009 e ha come protagonisti Katherine Heigl (Abby Richter) e Gerard Butler (Mike Chadway). Lei è una giornalista di successo, lui un esperto di relazioni. I due si scontrano, ma poi si innamorano… A Star Is Born: datato 2018, la trama racconta la storia del musicista Jack Maine (Bradley Cooper), che scopre la cantante di talento Ally Campana (Lady Gaga), che accompagna nel mondo della musica… Persuasione: infine, tra i film romantici su Netflix nuovi – o quantomeno più recenti, essendo datata 2022 – c’è questa bellissima pellicola, tratta da un altro romanzo di Jane Austen. Il film segue la storia di Anne Elliot (Dakota Johnson) che, dopo aver lasciato il suo grande amore per motivi sociali, deve fare i conti con i suoi sentimenti quando lui ritorna…

Queste sono solo una parte delle molte storie d’amore raccontate nel mondo del cinema, che possono offrire spunti sul potere del romanticismo. Sia che stiate cercando un grande amore, oppure una semplice storia che vi faccia sorridere, Netflix offre un’ampia selezione di film romantici per farvi sognare, ridere o riflettere. Buona visione! Scoprite anche Nobody Wants This, serie romantica su Netflix e i film da vedere almeno una volta nella vita.