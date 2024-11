Nobody Wants This: la serie TV da vedere, romantica e nostalgica

Con Adam Brody e Kristen Bell e disponibile su Netflix, Nobody Wants This è la serie TV romantica che non ti aspettavi di vedere.

In un mondo sempre più affollato dalle serie TV – che sbucano come funghi sulle piattaforme di streaming online – non è semplicissimo riuscire ad arrivare, realmente, al cuore degli spettatori come, invece, è successo a Nobody Wants This. Disponibile in streaming su Netflix, la serie vede protagonisti Adam Body (Seth Cohen, in The O.C.) e Kristen Bell (Veronica Mars).

Romantic comedy di successo, la serie ha come scopo quello di esplorare le difficoltà che si possono incontrare nell’affrontare desideri, paure e contraddizioni. Scopriamo di più su Nobody Wants This, la serie TV romantica e nostalgica da vedere.

Nobody Wants This: dove vederla, cast e trama

Creata da Erin Foster e prodotta dal 2024, Nobody Wants This parla dell’improbabile relazione tra un rabbino e una donna agnostica che, inaspettatamente, si innamorano. Già rinnovata per una seconda stagione, del cast di Nobody Wants This fanno parte – come detto – Kristen Bell nei panni di Joanne, una podcaster che parla di appuntamenti e sesso e Adam Brody in quelli di Noah Roklov, un rabbino anticonvenzionale. Del cast fanno parte anche – tra gli altri – Justine Lupe (Morgan, sorella di Joanne) e Timothy Simons (Sasha Roklov, fratello di Noah).

La prima stagione di Nobody Wants This è disponibile su Netflix e ha scatenato un effetto nostalgia di non poco conto: questo per via della presenza di Brody e Bell, due volti noti agli amanti delle serie TV degli inizi anni Duemila. Protagonisti di The O.C. il primo e Veronica Mars la seconda, formano una coppia che nessuno avrebbe mai pensato di vedere: interpreti di due ragazzi che si innamorano, danno vita a una relazione sana (sebbene particolarmente discussa).

Nobody Wants This, la serie che non ti aspetti

Sono dieci gli episodi della prima stagione. Nobody Wants This non è una serie per tutti ma, in ogni caso, non lascia indifferente chi si trova dall’altra parte dello schermo. Entrambi hanno alle spalle dei fallimenti in ambito amoroso, ma il loro incontro mette in discussione ciò in cui credono e, soprattutto, la loro storia li migliora a livello umano. Joanne e Noah sono i protagonisti di quella che può essere considerata una relazione sana, per l’appunto.

Ovviamente, il fatto che lei sia agnostica e lui un rabbino rappresenta un ostacolo – anche le famiglie non sono affatto d’accordo – che i due, per amore, superano. Non si tratta della solita commedia romantica e raccontarla non è stato semplice per Erin Foster, che si è ispirata alle proprie esperienze di vita vera. Ad ogni modo, Nobody Wants This è questo: la storia di due persone che, sebbene non abbiano nulla in comune, decidono di darsi un’opportunità scegliendosi giorno dopo giorno, nonostante i tanti pregiudizi da combattere. Scoprite anche le serie TV da guardare se avete amato Bridgerton e le serie TV da vedere assolutamente.