Le serie TV simili a Bridgerton da guardare in attesa della quarta stagione

Le serie TV da guardare subito se hai amato Bridgerton, in attesa della quarta stagione

Per la quarta stagione di Bridgerton bisognerà attendere almeno fino al 2026: ecco altre serie TV da guardare se hai amato la serie Netflix.

Il mese scorso si è conclusa la terza stagione di Bridgerton, la serie Tv creata da Shonda Rhimes e ispirata ai romanzi di Julia Quinn, e solo pochi giorni fa Netflix ha annunciato che il protagonista del quarto capitolo sarà Benedict, il secondogenito della famiglia Bridgerton, interpretato da Luke Thompson.

Per l’uscita della quarta stagione bisognerà armarsi di pazienza visto che, a quanto pare, non arriverà prima del 2026. Nel frattempo, se sei rimasta affascinata dalle meraviglie e dai complotti della serie ambientata nell’Inghilterra del XIX secolo, durante l’era della Reggenza, ecco una selezione di serie TV che offrono esperienze simili, pur con differenti svolte storiche e narrative. Pronta a tuffarti in epoche diverse e a incontrare protagoniste forti e intriganti?

1) Serie TV simili a Brigerton: The Great su Prime Video

Se Bridgerton ti ha sedotta con il suo stile sontuoso e i suoi intrighi di corte, allora The Great è una scelta imperdibile. Questa serie televisiva, creata da Tony McNamara, offre una rivisitazione audace e umoristica della vita di Caterina II di Russia, interpretata da Elle Fanning. Ambientata nel XVIII secolo, la serie inizia con l’arrivo di Caterina a corte come giovane sposa di Pietro III, un uomo crudele e rozzo.

Delusa dalle condizioni della corte e dalle sue aspettative infrante, Caterina tenta inizialmente il suicidio, ma cambia idea quando scopre che potrebbe diventare imperatrice se il marito morisse. Inizia così un’epica lotta per la sopravvivenza e il potere, con alleanze, tradimenti e una buona dose di ironia.

La serie è una miscela perfetta di dramma storico e satira, con scenografie sontuose e costumi che rimandano a una Russia del XVIII secolo con un tocco moderno e irriverente. La caratterizzazione di Elle Fanning come una Caterina giovane e ambiziosa è affascinante e vivace, mentre il cast di supporto, tra cui Nicholas Hoult nei panni di Pietro, arricchisce la trama con performance memorabili.

2) La giovane regina Victoria nell’omonima serie TV

Per chi è appassionato di storia reale e di donne forti al comando, sempre su Prime Video c’è Victoria, una serie giunta già alla terza stagione. Ambientata nel Regno Unito dell’inizio del XIX secolo, segue la giovanissima Regina Vittoria, una delle donne più famose della storia, interpretata da Jenna Coleman, dalla sua ascesa al trono all’età di diciotto anni fino alla sua vita come sovrana di uno dei più vasti imperi del mondo.

Victoria offre uno sguardo approfondito alle sfide politiche e personali affrontate dalla giovane regina, che deve bilanciare le sue responsabilità con le sue aspirazioni personali.

Questa serie è molto apprezzata per la grande attenzione ai dettagli storici e per la rappresentazione accurata delle dinamiche politiche e sociali dell’epoca. Accanto a Vittoria ci sono personaggi come il Duca di Cumberland (Peter Firth) e il Principe Alberto (Tom Hughes) che giocano ruoli chiave nel suo regno e nella sua vita personale.

Con una scenografia elegante e una narrazione avvincente, Victoria cattura l’essenza della monarchia britannica e il viaggio personale di una giovane regina.

3) The Serpent Queen, la vita di Caterina de’ Medici

Se hai apprezzato il fascino oscuro e il potere strategico che caratterizzano le trame di Bridgerton, The Serpent Queen su Mediaset Infinity è una serie che sicuramente attirerà la tua attenzione. Interpretata da Samantha Morton la serie esplora la vita di Caterina de’ Medici, un’altra figura storica controversa e potente.

Ambientata nel XVI secolo, The Serpent Queen segue Caterina mentre ripercorre la sua vita e il suo regno attraverso una serie di flashback.

La narrazione, intrisa di astuzia e manipolazione, mostra come Caterina utilizzi la paura e il controllo per mantenere il potere. La serie offre uno sguardo affascinante e talvolta cinico sulla politica di corte e sulle strategie di sopravvivenza di una delle figure più enigmatiche della storia francese.

Con una rappresentazione affilata e intensa di Caterina e una trama ricca di colpi di scena, The Serpent Queen è una scelta eccellente per chi ama le storie di potere e intrighi.

4) The Buccaneers, cinque ricche ragazze americane alla ricerca di uomini nobili con cui sposarsi

Se stai cercando qualcosa di fresco e diverso dalle consuete storie di corte, The Buccaneers su Apple TV+ potrebbe essere la serie che fa per te.

Ambientata nella Londra del XIX secolo, la serie segue un gruppo di donne americane giovani e ricche che si trasferiscono in Inghilterra con l’obiettivo di trovare nobili con cui sposarsi. Basata sul romanzo di Edith Wharton, la serie esplora le sfide e le avventure di queste donne nella loro ricerca di status e sicurezza.

Con un cast giovane e talentuoso, di cui fanno parte tra l’altro Kristine Froseth e Alisha Boe, The Buccaneers offre una visione affascinante della società e delle sue convenzioni.

La serie combina romance e dramma con uno sguardo critico sulle dinamiche sociali e culturali dell’epoca. La sceneggiatura e le performance dei protagonisti rendono The Buccaneers una visione coinvolgente e vivace, perfetta per chi cerca una storia romantica e ambiziosa con un tocco di modernità.