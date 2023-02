Bridgerton 3: quando inizia? E come faremo senza Daphne?

C’è una scioccante novità su Bridgerton 3 e ora ci chiediamo come faremo senza Daphne. Già, avete capito bene: le anticipazioni sulla serie Netflix, il cui nuovo capitolo è in produzione, ci lasciano con l’amaro in bocca e la conferma sull’uscita di scena di Phoebe Dynevor è arrivata dalla stessa attrice. Ora ti diremo di più…

In che senso Daphne saluta la serie Bridgerton?

Foto Instagram | @bridgerton_daphne – Phoebe Dynevor

Sapevamo già di dover rinunciare al duca di Hastings, aka Regé-Jean Page, nella terza stagione di Bridgerton, ma questa proprio ci mancava: l’addio di un’altra protagonista della serie porta il nome di Daphne, alias Phoebe Dynevor, ed è il colpo di grazia sul nuovo capitolo del titolo Netflix già in produzione.

Bridgerton perde anche la duchessa, come confermato dalla stessa attrice in alcune interviste in uno scoop (choc) rilanciato da Variety. La domanda è una: siamo davvero pronte ad archiviare il personaggio di Daphne Bridgerton per seguire la storia di Colin Bridgerton e Penelope Featherington (interpretati rispettivamente da Luke Newton e Nicola Coughlan)?

La trama riserverà sicuramente sorprese, come preannunciato da alcuni membri del cast, ma l’annuncio di Phoebe Dynevor ci porta in una dimensione che non riusciamo ancora a immaginare: “Ho fatto le mie stagioni – ha dichiarato l’attrice -. Ho fatto ciò che volevo fare con quel personaggio e ha avuto un grande arco di trasformazione“.

Ancora non è nota la data di uscita della terza stagione della serie televisiva creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn. Dal debutto del 2020 ad oggi, molte cose sono cambiate e ora non ci resta che attendere di vedere cosa verrà fuori dai prossimi episodi.

La prima stagione era incentrata sulla storia d’amore tra Daphne Bridgerton e Simon, duca di Hastings (Regé-Jean Page), mentre in Bridgerton 2 il focus era su Anthony (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley). “È l’ora di Colin e Penelope“, ha detto a Variety lo showrunner Jess Brownwell, e ok, va bene. Ma per quanto tempo starà via Daphne? Secondo i più ottimisti, non sarebbe affatto un addio…