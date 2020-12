Disponibile solo da pochi giorni su Netflix, Bridgerton è la serie di cui tutti parlano.

Merito degli avvincenti intrecci firmati da Shonda Rhimes tratti dall’omonima serie di romanzi scritti da Julia Quinn e dalla bravura degli attori protagonisti Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page, sono tantissimi gli spettatori che si sono appassionati alle vicende ambientate all’inizio del XIX secolo, un periodo vivace e florido per il Regno Unito.

Non è ovviamente passata inosservata la cura estetica della serie, soprattutto per quanto riguarda gli abiti. La costumista Ellen Mijornick ha voluto che venissero realizzati capi da sogno per un totale di 7.500 pezzi fatti a mano e cuciti su misura sugli attori, che si sono sottoposti anche a migliaia di cambi d’abito. La volontà è stata quella di creare abiti fedeli all’epoca dell’ambientazione ma non troppo: i dettagli contemporanei li renderebbero indossabili anche oggi. Stesso discorso per gioielli, trucco e acconciature (almeno, alcune).

Dunque, non è un caso che la nuova tendenza sia proprio quella di copiare i look visti in Bridgerton.

Gli abiti in stile “Bridgerton”

Le ispirazioni romantiche degli abiti della serie li possiamo ritrovare riproposti da moltissimi brand. Abbiamo selezionato i più belli e glamour per le fan della serie che voglio sentirsi come Daphne Bridgerton.

Faithfull the Brand – Olinda shirred floral-print crepe midi dressFaithfull the Brand

Realizzato a mano da artigiani indonesiani e 100% in rayon, questo abito è caratterizzato da maniche leggermente a sbuffo che incorniciano lo scollo squadrato.

New Look – Vestito midi con scollo quadrato arricciato rosa pallido

Super romantico grazie alle maniche a ampie e morbide, e al colore delicato: ispirato all’Ottocento, è sdrammatizzato dallo spacco frontale.

Sleeper – Vestito midi

Solito scollo e maniche, ma i lacci nella parte anteriore rendono questo abito assolutamente Bridgerton-style. La lunghezza però è del XXI secolo, il che lo rende glamour.

Needle & Thread – Vestito grembiule lungo con stampa primaverile

Non poteva che essere inglese Needle & Thread: gli abiti del brand sono un tripudio di estetica ottocentesca tra scolli, maniche e dettagli da sogno.

Stine Goya – Marine striped satin-jacquard mini dress

Il vestito perfetto per le Bridgerton-addicted che amano i minidress. Molto interessante il dettaglio delle righe orizzontali.

Masterpeace – Vestito midi con scollo quadrato

Un po’ camicia da notte un po’ abito d’epoca, questo bellissimo vestito azzurro pastello e bianco sempre uscito da un libro di Jane Austen.

Agua by Agua Bendita – Pistacho Grosellas-Printed Poplin Dress

Scollo profondo quadrato, maniche a sbuffo chiuse in fondo da una doppia cucitura, ricamo sotto al seno che apre a una gonna ampia: basta indossare questo abito per sentirsi una nobildonna inglese.

