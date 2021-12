Mini bag, stile maxi: la tendenza accessori tutta da sfoggiare

La moda è fatta anche, se non soprattutto, dagli accessori. Dalle scarpe, ai gioielli tennis di tendenza, fino ad arrivare alle migliori amiche delle donne: le borse. Tra le tendenze moda e accessori di questo autunno-inverno troviamo loro, le mini bag. Borsette dal gusto bon ton o sporty-chic, le mini bag le abbiamo viste sfilare sulle passerelle dei grandi designer, uno tra tutti Jacquemus, e ora indosso a tutte le più esperte fashion addicted, specialmente quelle più giovani.

Baguette bag: la mini bag per eccellenza

Tra i modelli di mini bag più apprezzati e alla moda non possiamo non nominare loro: le baguette bag. Una tra tutti l’iconica Baguette Fendi, questo tipo di borsetta si ispira in maniera particolare alla moda degli anni ’90 e ’00, piace molto alle giovanissime della Generazione Z ed è declinabile nei più svariati colori moda: dai neutri beige o bianco, fino ai colori neon come fucsia, giallo o verde. Basta tenere a mente solo una cosa: più la borsetta è mini, più cool sarà!