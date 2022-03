I 3 look che ci hanno fatto perdere la testa agli Oscar 2022

La 94esima notte degli Oscar è tornata al Dolby Theatre di Hollywood e, come sempre, ha fatto parlare di sé (nel bene e nel male). Tra scivoloni e momenti cringe noi ci siamo concentrate sui look e non abbiamo sbagliato!

Le star che hanno sfilato sul red carpet più famoso del cinema ci hanno fatto sognare, ma alcune hanno vinto la statuetta del best look ever: vediamo chi sono.

Medaglia di bronzo ad Ariana De Bose in Valentino Haute Couture

È latina, è di colore, è omosessuale e ha vinto una statuetta per la sua performance in West Side Story di Steven Spielberg. Già questo basterebbe a eleggerla regina della serata, ma come se non bastasse ha raggiunto i nostri cuori anche con il suo look.

In Valentino Haute Couture, Adriana De Bose ha incantato con un tailleur pantalone, bralette e cappa del colore simbolo della maison, un rosso fuoco che sprigiona tutto il carisma dell’attrice.

Zendaya si conferma il top della sua generazione: medaglia d’argento

Che Zendaya sia ormai una certezza in fatto di look è appurato, eppure riesce sempre a stupirci con abiti ogni volta più belli. Uno stile inconfondibile il suo, che esalta meravigliosamente la silhouette non tralasciando l’originalità.

Ancora Valentino ma con uno spezzato dalle vibes frizzanti come l’attrice che lo indossa: una gonna con strascico morbida e argentata abbinata a un top camicetta bianco con manica al gomito. Completano il look dei bracciali di brillanti a spirale. Stupendo!

Vince tutto (anche la statuetta) Jessica Chastain in Gucci

La amiamo e non lo abbiamo mai nascosto: Jessica Chastain è la donna che ci fa sognare e anche stanotte ha illuminato il red carpet con un abito di Gucci semplicemente perfetto. Il degradé sui toni del lilla che dallo scollo pronunciatissimo si allunga fino alle punte vaporose della gonna à la Ginger Rogers si abbina divinamente con la chioma rossa suo segno distintivo.

Sa come valorizzarsi e non perde occasione per essere una Dea: scintillante al punto giusto grazie a orecchini chandelier e capelli semi raccolti. La statuetta per il best look della serata si aggiunge a quella per miglior attrice protagonista!