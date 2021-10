Jessica Chastain incantevole alla Festa del Cinema di Roma

La Festa del Cinema di Roma è iniziata con il botto: la prima diva a cavalcare la passerella del red carpet dell’Auditorium Parco della Musica è stata la splendida Jessica Chastain. L’attrice non abbandona l’Italia e, dopo aver infiammato Venezia con Scene da un matrimonio insieme a Oscar Isaac, torna a presentare The eyes of Tammy Faye stavolta insieme a Andrew Garfield. Sniff sniff, sentite anche voi odore di Oscar?

Per il “bagno di folla” del red carpet la Chastain non abbandona il rosso ma lo combina a un azzurro ceruleo nel meraviglioso vestito di Gucci. Diciamolo, un abbinamento del genere poteva essere perfetto solo su di lei! Con una classe raffinata e la simpatia che da sempre la contraddistingue, unite a una dolcezza senza eguali, l’attrice si è concessa anche un tailleur fuori dalle righe e sexy all’ennesima potenza.

Come se non bastasse questo a conquistare il pubblico presente, la ciliegina sulla torta è arrivata quando la diva ha spostato di lato un bodyguard per concedersi a foto e autografi per una decina di minuti. Forse è ancora possibile veder girovagare per la cavea il ragazzo a cui la Chastain ha dato un bacio sulla guancia…non svegliatelo!

Jessica Chastain a Roma: tutti i look

Jessica Chastain è stata più volte accomunata all’icona sexy e sua omonima cartoonesca Jessica Rabbit e anche noi ne siamo convinte, ma non solo – o non soprattutto perché estremamente sensuale o per i capelli rossi. Ciò che più le rende simili è la loro incredibile ironia, la voglia di divertirsi con il pubblico e anche la leggera vena languida dello sguardo.

Ma torniamo sull’ironia: chi se non lei poteva rendere spettacolare un semplice tailleur?

Certo, Gucci ci ha messo del suo creando questo completo blu elettrico con gonna e giacca. Niente camicia, ovviamente, ma un micro top blu scuro che contrasta alla perfezione con l’incarnato chiarissimo dell’attrice. Il suo è tutto un gioco di contrasti e noi lo amiamo alla follia, soprattutto lo spacco profondissimo della gonna!

Arrivata l’ora di presentare alla stampa il suo film, The eyes of Tammy Faye di cui è anche produttrice oltre che protagonista, Jessica Chastain sfoggia un abito bicolor azzurro-rosso, estremamente raffinato.

Si parte da un bustino con spalle strutturate e scollatura profonda ma chiusa sul collo da una collana-gioiello. Il colore è ceruleo come i suoi occhi, e infatti l’effetto shock con i suoi capelli è adorabile e perfetto. La parte inferiore dell’abito, invece, è del suo colore guida: il rosso fuoco.

Quando la Chastain indossa qualcosa di rosso, il mondo è un posto migliore e anche in questo caso non delude. La gonna lunga alle caviglie è ricamata in modo delicato ed elegante.

Nel complesso? Una vera diva d’altri tempi.