I colori di cui andremo pazze questo 2021

Siamo solo all’inizio del 2021, ma è meglio essere pronte per affrontare un nuovo anno e soprattutto tutti i nuovi trend che ci aspettano. In questo caso parliamo di colori: Pantone già qualche settimana fa aveva annunciato i suoi colori 2021, un grigio pallido e un giallo brillante, ma le tendenze in fatto di nuances non finiscono qui.

Ecco i colori di moda nel 2021, che ci fanno letteralmente impazzire.

L’argento vivo

Per il 2021 le passerelle hanno l’argento vivo addosso. I modelli in tessuti metallizzati e cangianti sono diversi. Paco Rabanne, Balmain, Balenciaga, Burberry e Isabel Marant: tutti i designer hanno usato l’argento, in tessuti lamé o catene, purché fosse questo il colore.

Giallo raggiante

Non c’è niente di meglio che iniziare l’anno nuovo con lo spirito alto, e qualche colore potrebbe rappresentare questa ondata di positività se non il giallo? Il colore del sole, delle pesche mature e della crema pasticcera, ma anche dei capi che indosseremo nel 2021.

Presente sulle passerelle della prima collezione Prada creata da Raf Simons in collaborazione con Miuccia Prada, ma anche su quelle di Versace e Fendi.

Bianco candido

In questo caso, il 2021 ci ha proprio ascoltato: il bianco della neve che nei primi giorni del nuovo anno è caduta su molte parti d’Italia è l’ispirazione per i toni dei prossimi 12 mesi.

Il bianco è un colore estremamente versatile, non pensiate di usarlo solo in primavera o estate. Victoria Beckham e Max Mara lo dimostrano: dai pantaloni a palazzo, ai cappotti di lana, white is the new black.

Rosa pastello

Da sempre associato allo stile da bambina, da ragazza bon ton, il rosa è molto più di questo: può essere usato anche con stivali di gomma (come fa Philosophy) o con i pantaloni di pelle (come quello di Mowalola). Ma se non volete rinunciare al tweed, Chanel e Giambattista Valli per il 2021 prevedono un grande uso del rosa confetto.

Verde speranza

Dopo 12 mesi decisamente difficili, per il 2021 gli stilisti hanno in mente un colore preciso: verde speranza. Niente di troppo aggressivo però, sfumature delicate e brillanti, perfette su un abito morbido per l’estate o su una mini bag.

Rosso e arancione

Non parliamo di zone di contagio, per fortuna, ma del colore per l’anno nuovo. Dobbiamo mettere insieme rosso e arancione perché, per il 2021, queste due tinte andranno a mescolarsi. Il rosso è molto profondo ma brillante, mentre l’arancione si fa scuro e intenso: quasi un color mattone, perfetto anche per le nuance make-up.

Azzurro cielo

Anche in questo caso, forse, i designer si sono lasciati ispirare da un colore che durante i mesi del confinamento ci è tanto mancato: l’azzurro del cielo. In tinte pastello molto slavate.