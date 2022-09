Milano Fashion Week: il calendario completo delle sfilate

Il mese della moda prosegue e dopo la New York Fashion Week e lo scompiglio della London Fashion Week fa ora tappa a Milano. Fino al 26 settembre la capitale meneghina sarà sommersa da una vera e propria ondata di glamour che interesserà tutta la città. Con oltre 200 appuntamenti tra sfilate, eventi, presentazioni e show digitali, la Milano Fashion Week si conferma uno dei momenti top della moda mondiale.

Tantissime conferme, qualche debutto e grandi festeggiamenti: scopriamo nel dettaglio il calendario della settimana della moda milanese.

Gli eventi imperdibili della Milano Fashion Week

I festeggiamenti per i 70 anni di Moncler sono sicuramente tra degli eventi più attesi di questa Milano Fashion Week, mentre si attende con ansia anche il debutto di Maximilian Davis come direttore creativo di Ferragamo e Marco De Vincenzo per Etro.

Foto Moncler | piumino corto moncler

Collaborazioni importanti quelle di Lily Aldrige con Weekend Max Mara e il designer anglo-nigeriano Duro Olowu con Max&Co. Debutto anche per Bally, Stella Jean/WAMI e il designer Matty Bovan con sfilate in presenza, mentre imperdibili saranno gli show digitali di Durazzi Milano e Viviers. Non possono mancare, ovviamente, i big della moda italiana come Roberto Cavalli, Prada, Gucci, Missoni, Trussardi e Giorgio Armani.

Ecco il calendario di tutte le sfilate alle quali assistere alla Milano Fashion Week fino al 26 settembre:

Martedì 20 Settembre

14:00 – Milano Moda Graduate

17:00 – CNMI Fashion Hub Opening

Mercoledì 21 Settembre

09:30 – Antonio Marras

10:30 – Calcaterra

11:30 – Marco Rambaldi

12:30 – Diesel

14:00 – Fendi

15:00 – Del Core

16:00 – AC9

17:00 – Alberta Ferretti

18:00 – N°21

19:00 – Roberto Cavalli

20:00 – Andreadamo

21:00 – Onitsuka Tiger

Giovedì 22 settembre

09:30 – Max Mara

10:30 – Genny

11:30 – Dsquared2

12:30 – Anteprima

13:15 – Daniela Gregis

14:00 – Prada

15:00 – MM6 Maison Margiela (collezione uomo/donna)

16:00 – Act N°1 (collezione uomo/donna)

17:00 – Emporio Armani

18:00 – Moschino

19:00 – Blumarine

20:00 – GDCS

21:00 – Boss (collezione uomo/donna)



Venerdì 23 settembre

09:30 – Tod’s

10:30 – Missoni

11:30 – Sportmax

12:30 – Budapest Select

13:30 – Etro

14:30 – Gucci

16:00 – Cormio (collezione uomo/donna)

17:00 – Sunnei (collezione uomo/donna)

18:00 – Vivetta, ore 18

19:00 – Versace

20:00 – Stella Jean / Wami

21:00 – Philipp Plein (collezione uomo/donna)

21:30 – Vitelli (collezione uomo/donna)



Sabato 24 settembre

09:30 – Ports 1961

10:30 – Ermanno Scervino

11:30 – MSGM

12:30 – Jill Sander

13:30 – Salvatore Ferragamo (collezione uomo/donna)

14:30 – Dolce & Gabbana

16:00 – Trussardi

17:00 – Philosophy di Lorenzo Serafini

18:00 – Tokyo James

19:00 – Bally

20:00 – Bottega Veneta

21:00 – Moncler



Domenica 25 settembre

09:30 – HAN KJØBENHAVN

10:30 – Luisa Beccaria

11:30 – Ferrari (collezione uomo/donna)

12:30 – Luisa Spagnoli

13:15 – Annakiki

14:00 – Hui

15:00 – Giorgio Armani (collezione uomo/donna)

16:00 – Matty Bovan supported by Dolce & Gabbana

17:00 – Elisabetta Franchi

18:30 – Aniye Records

19:00 – Francesca Liberatore

Lunedì 26 settembre