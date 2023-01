Paris Haute Couture Fashion Week: 3 tendenze ultra chic

La Paris Fashion Week Haute Cauture è l’appuntamento più eccentricamente elegante della moda e anche quest’anno si è confermato ricettacolo di tendenze dal sapore ultra chic. Da Dior a Giambattista Valli, da Schiaparelli a Viktor&Rolf, tutto è stato un tripudio di raffinatezza ed estro sia sulle passerelle delle sfilate più attese, che lungo le strade della capitale europea dell’amore.

Influencer e celebrities, accorse per ammirare le ultime creazioni delle maison più prestigiose, hanno fatto uscire l’Alta Moda dai palazzi per sprigionare lo stile lungo le vie, riempiendo l’aria di glamour e ricercatezza. Riemerse da questi quattro giorni full fashion, vediamo quali sono le 3 tendenze che ci hanno rapite e che entrano nell’olimpo della moda P/E 2023.

Urban style raffinato: l’Haute Couture per i look everyday

Schiaparelli e street style sembrano due concetti lontani anni luce, quasi incomparabili, eppure la maison più eccentrica non finisce di sorprenderci. Abbiamo amato, come sempre, le sue creazioni che mescolano black and gold, ma questa volta dobbiamo proprio dirlo: i suoi abiti sono perfetti per i look everyday!

Foto Instagram | Leonie Hanne

Ovviamente parliamo di un look luxury e super elegante, ma le creazioni di Schiaparelli si sposano benissimo con stivali cuissardes e borse animalier o semplici hand bag. Quella che ci attende è davvero una Golden Age della moda!

Il surreale diventa protagonista grazie ai volumi maxi

Gli abiti della prossima primavera estate non solo sprizzano eleganza da ogni cucitura, ma si tingono di nuance forti e volumi maxi. Se cerchiamo un abito per i nostri giorni “no”, per quando ci sentiamo fuori fase ma non vogliamo rinunciare al glamour, Viktor&Rolf hanno la collezione che fa al caso nostro: surreale ed eccentrica, punta tutto sugli strati di tessuto e modelli da sogno!

Foto Instagram | Viktor&Rolf

I designers giocano a distorcere l’usuale, a cambiare le carte in tavola e sorprenderci! A noi non resta che assecondarli e declinare la tendenza maxi volumi in modo personalizzato, magari smorzando il look con un paio di stivaletti stringati o un biker in pelle.

Il grande trionfo della gonna midi, in diretta da Paris

È un capo altalenante nel nostro guardaroba, ma se a portarlo nelle passerelle della Parigi Haute Couture Week è Dior non possiamo che inchinarci a sua maestà la gonna midi. Passepartout del look casual chic, l’abbiamo vista indossata da Chiara Ferragni e dall’attrice Ana Taylor-Joy e siamo rimaste folgorate dallo stile di entrambe.

Foto Instagram | Dior

In primavera questa gonna sarà la vera protagonista, ma possiamo lasciarci ispirare già da ora per comporre outfit che fanno delle lunghezze midi il vero punto forte. Puntiamo sul satin o jersey per un look see through, o in alternativa scegliamo una di indossare un semplice top su una gonna midi in velluto: très chic!