Borse animalier, aka il tocco wild a cui non possiamo resistere

L’abbigliamento animalier è già da tempo tornato in auge portando con sé uno spirito ribelle che non accenna ad arrestarsi. Al contrario, questa stampa non si accontenta di essere insuperabile su abiti, pantaloni e capispalla, ora ha deciso di conquistare anche il mondo degli accessori e ci sta riuscendo benissimo! Dopo essere diventato il pattern wild per eccellenza nell’abbigliamento intimo, adesso sono le borse animalier il pezzo forte delle tendenze autunno-inverno e noi non possiamo assolutamente resistere.

Dai classici zebrati, tigrati e pitonati ai più eccessivi e colorati mix di stampe, tra i quali spiccano nuance neon e fluo, le borse animalier spopolano davvero ovunque e sono le protagoniste indiscusse del look invernale.

Eccentriche e selvagge: con le borse animalier facciamo tutti “Roar!”

Ci basta aprire un qualsiasi store online per notare che sì, il trend di questa stagione (e di quelle a venire) sono proprio le borse animal print. Che siano mega tote bag, pouch, a tracolla o le più classiche borse a mano, la parola d’ordine è sempre e solo una: glamour. In questo caso sono proprio le stampe a fare la differenza, infatti oltre alle evergreen come le zebrate, tigrate, maculate e pitonate, quest’anno il ritorno del lato selvaggio della moda ha toni intensi e osa con i mix.

Foto Instagram | Fendi

Tra i pattern animalier protagonisti della stagione c’è quello a effetto cavallino, che si sposa alla perfezione con look eleganti con prevalenza di nero e tonalità neutre. Al contrario, per chi vuole essere davvero intraprendente, molte maison offrono sovrapposizioni di stampe animalier differenti che creano un mix and match davvero glam!