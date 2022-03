La stampa zebrata è il tocco wild che vogliamo per la primavera

L’animalier è sempre nei nostri cuori e ciclicamente torna a essere protagonista della moda. Questa primavera la stampa leopardata, il grande classico wild, lascia il posto alla più originale stampa zebrata e noi non vediamo l’ora di lasciarci andare con look incredibili.

Gli abbinamenti non si contano per questo black and white selvaggio e di carattere, vediamo quali sono i capi migliori e quali accessori scegliere per essere top!

Stampa zebra: con questi look saremo le regine della savana

Un messaggio forte e chiaro, quello che esprime la stampa zebrata: siamo donne grintose e non abbiamo timore di mostrare il carattere. Questo pattern è perfetto per la primavera 2022, specialmente se scegliamo un abito che mixa zebra print e la tendenza piume!

Per l’outfit di tutti i giorni, da indossare a lavoro senza indugi ma anche per un’uscita con le amiche, puntiamo su una maglia con maniche a sbuffo abbinata a jeans sostenibili e sneakers.

Se le gonne sono salite in cima alla classifica dei capi più cool della bella stagione, non possiamo non indossarla zebrata!

Mini, midi o lunga alle caviglie con spacco laterale, la gonna si può indossare con scarpe chiare con il tacco ma anche con stivaletti platform.

E non dimentichiamoci di abbinare un blazer oversize e di giocare con gli accessori, uno su tutti la collana choker che sprigiona vibes forti e decise.

Se invece tutto quello che cerchiamo qualcosa che spezzi un look monocromatico o una borsa a tracolla che emani carattere e stile eccovi servite: una micro bag con inserti zebrati super cool!