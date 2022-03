Catene al collo? Certo, sono ritornate le collane choker anni '90

Ci proviamo a lasciarla andare ma proprio non ci riesce ed ogni anno eccola tornare in auge. Parliamo della collana choker e del fascino irresistibile che emana, che la rende uno degli accessori più cool di sempre. Sarà quell’aria da bad girl sofisticata che trasmette immediatamente a chi la indossa?

Le star non ne fanno a meno e la indossano in ogni occasione possibile, Rihanna in testa. Di sicuro queste collane danno un tocco di originalità agli outfit, anche i più banali e abbinate a bracciali spessi e vistosi sono davvero un must!

Le collane choker sono la tendenza della primavera 2022

Aderentissima al collo o lasciata più morbida (ma non troppo!), la collana choker può essere in vari modelli e materiali, dalle catene in metallo ai cordoncini in tessuto fino a quelle di ispirazione orientale. Spesse, sottili, tubolari…infiniti stili per infiniti look! Gli abbinamenti perfetti? Con orecchini chandelier in pendant.

Foto Zara

Per un look vagamente aggressive o per completare un outfit street, il choker di Zara è perfetto: una catena in metallo non troppo aderente, con chiusura ad anelli con un anello in perla. La bi-cromaticità è un effetto da non sottovalutare, specialmente se abbinata a abiti in maglia dalla linea morbida.

Foto Mango

Le trovavamo in omaggio con Cioè, lo scorso anno sono spopolate tra le giovanissime e le teenager e in primavera torneranno a mostrarci un nuovo significato della parola nostalgia. Sì, parliamo proprio delle collane choker elastiche e Mango ce le propone a coppia con ciondoli di Topolino.

Ci piace tantissimo, infine, la collana di Valentina Ferragni Studio, un choker a catena con ciondolo a V chiusa simbolo del suo marchio e chiusura regolabile. Semplice, elegante ma con quel pizzico di pepe che va bene su outfit eleganti come quello da lei indossato alla Milano Fashion Week.