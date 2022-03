Gli abiti in maglia sono la tendenza romantica della primavera

In questi due anni anomali abbiamo scoperto che vestire con un abbigliamento comodo non significa per forza essere “fuori moda”, al contrario gli abiti in maglia sono una vera e propria coccola che ci accompagnerà anche in questa primavera.

Morbidissimi e delicati, questi vestiti sono come una seconda pelle e modellano le nostre curve rendendole sinuose. Insomma, cosa c’è di meglio della comodità che incontra la raffinatezza?

Comfort e versatilità, tutto in un unico abito!

Se l’inverno non abbandoniamo nemmeno un minuto i nostri maglioni, perché dovremmo mettere da parte i vestiti in maglia in primavera? Sono dei veri e propri passepartout che ci permettono di affrontare marzo pazzerello in modo facile e fashion.

Gli abbinamenti non si contano: c’è chi preferisce un abito in maglia lungo alle caviglie e chi lo vuole assolutamente mini per mostrare le gambe, le freddolose lo sceglieranno a manica lunga, ma tante punteranno al cut out.

Ce n’è per tutti i gusti e gli stili, la versatilità di un tessuto così elastico e morbido come la maglia rende questi abiti davvero il top e non ci resta che sbizzarrirci con i look! Mettiamone uno super aderente con lunghezza midi per abbinarlo a una giacca cropped con colore a contrasto, oppure indossiamolo oversize e lasciamoci inebriare dalla prima brezza primaverile.

Con la giacca biker in pelle andiamo sul sicuro e saremo cool, ma non dimentichiamoci di abbinare una borsa a tracolla, il vero tocco di classe.

A fare la differenza, come spesso accade, saranno gli accessori che conferiranno stile al nostro outfit, quindi attenzione a bracciali spessi e rigidi e anelli pop color: vi faranno sentire delle vere modelle!