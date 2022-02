Il tocco chic per la sera sono questi orecchini

La primavera di quest’anno sarà segnata da un prepotente ritorno alle cose vistose, colorate, eccessive…in una parola: super! È tempo di dire addio alla moda minimal e comfy che tanto ci ha fatto compagnia in pandemia, oggi la rinascita porta la firma di accessori grandi che non passano inosservati, come gli orecchini chandelier.

Non si rinuncia però al revival e infatti nelle forme e nel colore ritroviamo vibes 80s con qualcosa che ci ricorda anche gli anni 2000. Insomma, siamo pronte a indossare gli orecchini pendenti più grandi che abbiamo?

Pendenti e luminosi, gli orecchini che preferiamo sono chandelier

Diamo spazio alla luce in tutte le sue forme e gli orecchini chandelier sono proprio l’accessorio che vogliamo questa primavera. Tempestati di perle, strass, colori accesi e lunghissimi, non mancheranno nel nostro portagioie.

I nostri preferiti sono sicuramente quelli di Mango: lunghissimi che si appoggiano alle spalle con effetto cascata e assolutamente brillanti. Dei veri e propri astri luminosi che ci incorniciano il volto e rendono il look da sera letteralmente da urlo! Abbiniamoli a un vestito nero o bordeaux e a un make up che punta allo sguardo per farli risaltare al 100%.

Foto Mango

Ritroviamo gli strass anche negli orecchini di Stradivarius, coloratissimi e con un effetto arcobaleno che adoriamo. Non possiamo non sceglierli per completare un look colorful che sarà davvero la tendenza top di quest’anno: con un micro-tailleur per essere chic o con una giacca cropped per puntare sulla vivacità.

Foto Stradivarius

Di tutt’altra pasta sono invece gli orecchini pendenti a tulipano di Zara, che ricordano i favolosi anni ’80 grazie alla placcatura oro e alla grandezza over. . Puntiamo tutto su di loro e abbiniamoli a una giacca biker per un effetto casual chic davvero di carattere.