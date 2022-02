Il micro-tailleur è la tendenza di cui non possiamo fare a meno

Sono passati due anni da quando un virus ci ha costrette in casa e ha stravolto la nostra vita. Per carità, abbiamo riscoperto lo stile comfy può essere anche chic …ma ora è tempo di uscire!

Questa primavera abbiamo voglia di mostrare le gambe, via libera al micro, allora, soprattutto nei tailleur. Il completo coordinato minigonna-giacca è il vero must have della primavera 2022: coloratissimo, frizzante e molto molto chic!

Saremo tutte un po’ Ragazze a Beverly Hills grazie a Mango

Dalle vibes 60s ma anche 90s, il micro-tailleur è la vera tendenza di quest’anno e non vediamo l’ora di accaparrarci i modelli più cool di questi completi. Il colore sarà predominante: dalle nuance pastello a quelle più accese ed elettriche, con accostamenti originali e glamour!

Mango lo propone in diverse versioni, una più bella dell’altra! Partiamo da un modello in rosso quadrettato, con giacca a media lunghezza e collo rotondo à la Chanel: perfetto per un look day-to-night se abbinato a stivaletti con il tacco.

Foto Mango

La seconda versione è in una nuance più delicata, un verde chiaro che spicca anche grazie alla lunghezza della giacca che fa risaltare la minigonna e le gambe. La chiusura è a doppiopetto con bottoni dorati: trés chic!

Foto Mango

Last but not least, un completo più casual ma sempre molto raffinato, soprattutto nel colore e nella trama in tweed micro quadrettata. I bordi blu del colletto, delle tasche e della chiusura sono in finto denim e contrastano con la base chiarissima del tailleur rendendolo adatto a un look every-day.

Foto Mango

I modelli di Zara ci fanno girare la testa

Il primo che ci ha colpito dei completi di Zara è giallo canarino, uno dei colori di tendenza della primavera! La giacca è cortissima e lascia scoperta parte della pancia, afferrando al volo un altro super trend del 2022, la vita bassa!

Foto Zara

Passiamo ora a una versione assolutamente imperdibile del micro tailleur: il modello giacca-shorts! Questa rivisitazione rende il completo ancora più cool e ci trasporta a velocità supersonica in estate, con la giacca cortissima con collo revers e micro abbottonatura doppiopetto. So 90s!

Foto Zara

Ultimissimo, più classico nelle linee ma estremamente vivace nel colore, un verde acido davvero glamour. La palette è completa con una camicia di qualche tono più chiara, mentre il blazer è dal taglio maschile minimal e rende il tailleur meno scontato.