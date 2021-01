Quante volte ci è capitato di aprire l’armadio e, nonostante la pila di vestiti accatastati, non trovare nulla che fosse appropriato per il nostro outfit del giorno. Perché, come ben sappiamo, non è la quantità di capi a rendere ricco il nostro guardaroba, ma il design e la qualità di quelli che scegliamo. Attenzione, questo non significa solo abiti griffati, che soltanto pochi portafogli possono permettersi, ma scegliere con cura gli abiti che acquistiamo. Per aiutarvi nella difficile impresa di rinnovare il vostro guardaroba, abbiamo scelto 5 capi d’abbigliamento, che costano meno di 80 euro, ma che a prima vista sembrano abiti super costosi.

Cappotto in lana di Mango: a meno di 80 euro

La prima proposta è un cappotto in tessuto misto lana di Mango, che vi potete accaparrare a meno di 80 euro. Si tratta di un modello oversize, caratterizzato da un ampio collo con risvolto e una cucitura cadente sulle spalle. Perfetto per la stagione invernale, è disponibile in due colori, beige/grigio e granato, che a noi sono piaciuti moltissimo.

Foto Mango

Abiti che sembrano costosi: vestito chemisier satinato Zara

Sotto un cappotto che sembra uscito da una boutique parigina, non può che celarsi un vestito altrettanto chic. In questo caso, ci viene in soccorso Zara, con un vestito chemisier satinato con colletto a revers e maniche lunghe, per non dimenticare il dettaglio della cintura dello stesso tessuto: insomma un mix tra eleganza e vestibilità accessibile a tutti con meno di 80 euro.

Foto Zara

Pantaloni a palazzo Mango: per essere chic con meno di 80 euro

C’è forse qualcosa di più chic di un paio di pantaloni a palazzo? Magari abbinati a un cappotto in lana e a un paio di stivaletti con tacco. Ancora una volta, Mango ci offre un capo di qualità, elegante e sinuoso, senza spendere una fortuna.

Foto Mango

Top in raso con maniche a palloncino per essere super chic

Il drappeggio è il tema chiave di questo sontuoso top color champagne di Lavish Alice. In raso leggero con maniche a palloncino fluttuanti e una profonda scollatura con tanto di fiocco in vita, da abbinare ad accessori dorati, questo top, a meno di 80 euro, è perfetto per dare un effetto ancora più romantico al vostro look.

Foto Lavish Alice

Chain Bag Twinset: la borsa a meno di 80 euro che sembra super costosa

Per completare il vostro outfit, non può mancare una chain bag, uno dei must della stagione inverno 2020-21. Noi vi proponiamo, in particolare, la piccola e super chic bag di Twinset, che, su Zalando, si trova a soli 62 euro.