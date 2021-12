Continua la 90s mania con la capsule collection di Dua Lipa

Flutur – farfalla, in albanese – è la nuovissima limited capsule nata dalla collaborazione di Dua Lipa e Puma ed è un concentrato di tutta l’essenza della cantante di cui ne racchiude l’identità e le aspirazioni. A partire dal nome, che l’artista di origini kosovaro-albanesi ha scelto come simbolo di metamorfosi e omaggio alle sue radici.

La farfalla è quindi la protagonista di questa collezione, di cui in questi giorni è uscito solo il primo assaggio di ciò che vedremo nel 2022. L’estetica è Y2K all’ennesima potenza, riprende la moda a cavallo tra gli anni ’90 e i primi Duemila, con un ritorno super cool dello streetstyle in technicolor.

Una limited edition che celebra l’empowerment e la metamorfosi

Lo stile di Dua Lipa si scorge in ogni dettaglio della nuova capsule Flutur per Puma, alla quale l’artista ha dato il suo tocco personale nel design e nell’idea che c’è dietro. La farfalla come simbolo di rinascita e trasformazione è il filo conduttore della linea e si ritrova in varie forme e colori su T-shirt, felpe e scarpe, modificando l’iconico logo Puma.

Perché ci ricorda la moda Y2K? Semplice: colori iridescenti su base nera o bianca, semplice e dalle linee retrò sono i veri protagonisti. Hoodies e tee essenziali ma immediatamente riconoscibili con l’impronta di Dua Lipa.

E le scarpe? Le sue preferite sono le Puma Mayze, una rivisitazione total black in pelle delle sneakers di punta del marchio che uniscono elementi goth e street alla personalità esuberante di Dua Lipa.

E questo è solo l’inizio! Staremo a vedere cosa ci riserverà nel futuro Flutur, per ora non lasciamoci sfuggire questa limited edition.