Scoppia la coppia: Dua Lipa e Anwar Hadid si sono lasciati

La storia d’amore tra Dua Lipa e Anwar Hadid è rimbalzata sui social media un paio di anni fa, quando hanno pubblicato post sulla loro relazione sui social. Ora, la coppia è tornata a far parlare di sé perché è scoppiata. Dopo due anni insieme il loro amore pare sia arrivato irrimediabilmente al capolinea.

È noto che i due si sono lasciati e ripresi più volte, ma stavolta, secondo i ben informati della stampa statunitense, sarebbe stata posta la parola fine sull’unione. Una fine definitiva.

Per chi non lo conoscesse, l’ormai ex ragazzo della sensuale cantante è il 22enne Anwar Hadid, cioè il fratello delle top model Gigi Hadid, e ovviamente anche di Bella Hadid. Anche lui fa il modello, ha posato per grandi marchi di moda famosi nel mondo come Hugo Boss e Valentino.

Ma in pratica, perché si sono lasciati? Ufficialmente perché nonostante fossero andati a vivere insieme in un appartamento di New York, si vedevano poco. I tanti impegni di ciascuno non permetteva loro di passare molto tempo insieme, e si sa, la lontananza è come il vento…

A confermare la rottura tra Dua Lipa e Anwar Hadid sarebbe stato proprio il ragazzo, che su Instagram ha postato una storia scrivendo i suoi ringraziamenti per chi ha permesso di ”guidare i miei passi, permettendomi di imparare a essere felice con me stesso”.